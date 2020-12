Du plastique à partir d'alcool biologique

© Arnaud Travert

Les oléfines légères sont des composés essentiels qui entrent dans la composition de nombreux produits courants comme les polymères ou les résines. Lorsque leur géométrie moléculaire est linéaire, ces oléfines permettent la synthèse directe de certains plastiques comme par exemple le polybutène-1 utilisé pour les réseaux d'chaude et de, ou des polymères basse(donc légers) pour les sacs d'emballage ou films étirables. Actuellement, ces oléfines sont principalement extraites de fractions pétrolières, mais on peut parfaitement envisager leur production à partir de bio-ressources telles que les alcools fermentaires.De nouveaux procédés de synthèse d'oléfines basés sur lacatalytique de ces bio-alcools font actuellement l'de nombreuses études. L'enjeu, pour rendre ces procédés industrialisables, est de maximiser la sélectivité dupour obtenir uniquement l'oléfine linéaire souhaitée parmi les nombreux autres produits de réaction.Le travail mené au Laboratoireet spectrochimie (CNRS/ENSICAEN/UNICAEN ) en collaboration avecet l'IFP Energie Nouvelle a permis d'expliquer l'origine de la sélectivité catalytique exceptionnelle et surprenante de zéolites (matériaux poreux constitués d'aluminosilicates). Pourquoi surprenante ? Parce que c'est le seulcapable de convertir un alcoolprésentant plusieurs branches comme l'isobutanol en oléfine, alors que tous les autres catalyseurs mènent uniquement à des oléfines qui conservent lade l'alcool de départ (voir Figure).Les auteurs ont montré que leur sélectivité si particulière s'expliquait par la présence d'unexceptionnel de sites acides sur laexterne du catalyseur, qui permettent de réaliser simultanément la transformation de l'alcool en oléfine et le réarrangement géométrique de sonqui devient linéaire. Ces résultats, à retrouver dans la revuepourraient intéresser TOTAL, l'IFP Energies Nouvelles et Axens qui développent le procédé ATOL-C4basé sur cette réaction.Stijn Van Daele, Delphine Minoux, Nikolai Nesterenko, Sylvie Maury, Vincent Coupard, Valentin Valtchev, Arnaud Travert & Jean-Pierre Gilson.A highly selective FER-based catalyst to produce n-butenes from isobutanol