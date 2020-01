Polariser la lumière à très petite échelle grâce aux vortex plasmoniques

Nano-antennes hélicoïdales vues au microscope électronique à balayage. Chaque hélice, en carbone recouvert d'or, est couplée à une nano-ouverture rectangulaire gravée dans une couche d'or déposée sur un substrat en verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus souvent, le verre est constitué...) optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.) rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.) onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.)

© FEMTO-ST

Phénomène optique aux multiples applications, la polarisation de la lumière passe par l'utilisation de composants macroscopiques tels que des lames de cristaux biréfringents. Afin de descendre à plus petites échelles et d'obtenir de nouvelles possibilités dede la, des chercheurs de l'FEMTO-ST ont conçu des nano-antennes hélicoïdales enrecouvertes d'or. Selon ces travaux publiés dans la revue, ces antennes peuvent être combinées et permettre de nouvelles possibilités dans lede la polarisation de laLes ondes lumineuses possèdent une direction de propagation, mais aussi unede leur ondulation. La polarisation de la lumière consiste à privilégier une orientation particulière de l'ondulation, un phénomène généralement obtenu en faisantla lumière au travers d'une fine lame debiréfringent. Or ce système reste relativement rigide et se miniaturise mal. Des chercheurs de l'Institut FEMTO-ST (CNRS/Université Technologique Belfort-Montbéliard/Université de Franche-Comté/ENSMM) ont conçu une nano-antenne capable non seulement de manipuler l'état de polarisation de la lumière à très petite échelle, mais offre également un contrôle inédit de l'opération.Leur dispositif miniature est formé du couplage d'une nano-hélice en carbone, recouverte d'une fine couche d'or, à une nano-ouverture creusée dans un film d'or déposé sur un substrat de verre (dispositif réalisé dans la salle blanche MIMENTO qui fait partie du RENATECH coordonné par le CNRS). Une illumination de la nano-ouverture par le dessous, à travers le substrat, provoque unecollective des électrons libres du, ce qui aboutit à l'excitation d'états très confinés de la lumière appelés plasmons. En se propageant le long de l'hélice, les plasmons ainsi générés prennent la forme d'un vortex (un tourbillon) qui se convertit en bout d'hélice, de façon contrôlable et accordable, en un faisceau lumineux directif polarisé circulairement ou elliptiquement selon l'de la nanostructure. En disposant ces nano-antennes sur unede quelques micromètres au, les chercheurs contrôlent la polarisation lumineuse à la carte, selon des règles non permises par les optiques de polarisation conventionnelles, telles que les lames de cristaux biréfringents.M. Wang, R. Salut, H. Lu, M-A. Suarez, N. Martin and T. Grosjean. Subwavelength polarization optics via individual and coupled helical traveling-wave nanoantennas. Light: Sci. Appl., 2019, 8 (76), pp 1-8.