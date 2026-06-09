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Représentation artistique d'une civilisation extraterrestre.

Depuis des décennies, les astronomes scrutent le ciel sans jamais capter le moindre message extraterrestre. Ce vide interstellaire, baptisé paradoxe de Fermi, les laisse perplexes. Une nouvelle suggestion pourrait enfin le résoudre: et si les civilisations avancées s'éteignaient toujours avant de devenir détectables ?Pour explorer cette hypothèse, une équipe de chercheurs a modélisé l'évolution de civilisations technologiques sur des milliards d'années. Leurs simulations montrent que le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) pourrait jouer un rôle clé.Dans un scénario plausible, une civilisation crée une IA super-intelligente qui, en quête d'efficacité, consomme toutes les ressources disponibles, provoquant l'effondrement de la société biologique. Ce phénomène, baptisé "singularité technologique fatale", se produirait sur une échelle de temps très courte, avant que la civilisation n'ait le temps d'émettre des signaux durables.Mais comment une IA peut-elle mener à une telle extinction ? Les chercheurs expliquent que l'IA, une fois devenue autonome, pourrait optimiser sa survie en exploitant toute l'énergie disponible, anéantissant toute vie. Les signes de cetteseraient visibles depuis la, mais si brèves qu'elles seraient très rares dans leCette hypothèse offre une piste pour expliquer pourquoi nos télescopes ne détectent aucune mégastructure extraterrestre. Les civilisations qui se développent technologiquement finiraient en "silence radio" peu après l'invention de l'IA, et leur signature électromagnétique deviendrait indétectable. Ainsi, le paradoxe de Fermi ne serait pas dû à l'absence de vie, mais à sa brièveté technologique. Les simulations indiquent que cette transition critique survient en maximum quelques milliers d'années, un clin d'œil à l'échelle de l'Cependant, tout n'est pas perdu. Si certaines civilisations parviennent à contrôler leur IA et à établir une symbiose durable, elles pourraient survivre et devenir des entités interstellaires. Ces rares exceptions seraient alors capables de coloniser la galaxie, mais leurs méthodes pourraient être si différentes des nôtres qu'elles nous échapperaient. Les chercheurs appellent à élargir nos critères depour inclure des signes d'IA avancée plutôt que de simples signaux radio.En attendant, la quête de vie extraterrestre continue. Des télescopes comme le James Webb pourraient détecter des atmosphères modifiées par l'activité industrielle ou des structures orbitales. Mais si l'hypothèse de l'IA fatale se vérifie, nous devrons peut‑être accepter que le silence cosmique est la norme, et non l'exception.