🔭 Quatre naines blanches cachées découvertes à proximité du Soleil

Quatre naines blanches longtemps dissimulées par des étoiles plus brillantes viennent d'être identifiées dans le voisinage du Soleil. Ces astres morts se trouvent à moins de 65 années-lumière de la Terre, une distance faible à l'échelle de la galaxie.

Une naine blanche est le cœur compact laissé par une étoile comparable au Soleil après la fin de sa vie. Elle concentre une grande quantité de matière dans un volume proche de celui de la Terre. Malgré sa densité, sa faible luminosité la rend difficile à observer.

Les quatre objets appartiennent à des systèmes binaires. Ils orbitent autour de naines rouges, des étoiles plus petites mais suffisamment brillantes pour masquer leur compagnon. Jusqu'à présent, les astronomes observaient surtout les étoiles visibles de ces couples.

Les premières indications sont venues de mouvements inhabituels des naines rouges. Leur vitesse variait légèrement sous l'effet gravitationnel d'un objet invisible. Ces oscillations ont fourni la preuve indirecte de la présence d'un compagnon compact.

Les chercheurs ont ensuite utilisé le télescope spatial Hubble dans l'ultraviolet. Cette partie du spectre permet de mieux distinguer une naine blanche chaude de la lumière visible émise par sa compagne rouge. Les observations ont confirmé la nature des quatre objets.

L'un des systèmes se situe à environ 25 années-lumière. Sa naine blanche figure désormais parmi les plus proches connues du Soleil. Cette proximité fournit une occasion d'étudier avec précision l'évolution des couples d'étoiles.

La découverte montre aussi que le recensement de notre voisinage galactique reste incomplet. Les naines blanches sont particulièrement faciles à manquer lorsqu'elles orbitent autour d'étoiles actives ou lumineuses. D'autres systèmes pourraient donc se cacher.

Les astronomes vont maintenant comparer ces couples à des modèles d'évolution stellaire. Leur objectif consiste notamment à comprendre comment les deux étoiles ont échangé de la matière et comment leurs orbites ont évolué. Ces informations aideront à mieux estimer la population de naines blanches proches.