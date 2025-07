🌡️ Pourquoi les villes sont-elles plus chaudes que les campagnes ?

C'est quoi un îlot de chaleur urbain ?

Pourquoi les villes étouffent-elles pendant les canicules ? Le mystère des îlots de chaleurL'été, quand la chaleur s'installe, on remarque souvent que les villes deviennent encore plus étouffantes que les campagnes. Il peut y avoir plusieurs degrés de différence entre une grande ville urbaine et la campagne voisine. Pourquoi ? Ce phénomène porte un nom: l'îlot de chaleur urbain.Un îlot de chaleur, c'est une zone urbaine où il fait nettement plus chaud que dans les zones rurales autour. Pendant les épisodes de canicule, cet écart depeut atteindre 5 à 10 °C entre une ville et la campagne !Ce phénomène est surtout visible la nuit: alors que les champs et les forêts se refroidissent rapidement, les villes restent chaudes, comme si elles gardaient la chaleur accumulée toute la journée.Il y a plusieurs raisons à cela:Le béton et l'asphalte: Cesabsorbent très bien la chaleur dupendant la journée... et la restituent lentement la nuit. À l', les sols naturels (herbe, terre, forêts) chauffent moins vite et se refroidissent plus rapidement.Le manque de végétation: Les plantes et les arbres rafraîchissent naturellement l'air grâce à un phénomène appelé évapotranspiration (ils transpirent un peu comme nous !). En ville, il y a beaucoup moins de verdure.La pollution et la densité des bâtiments: Les immeubles retiennent la chaleur et bloquent le vent. De plus, les activités humaines (circulation,, industries) produisent elles-mêmes de la chaleur.L'îlot de chaleur augmente les risques pour la santé, surtout pendant les canicules: difficulté à dormir, coups de chaleur, stress... Les personnes fragiles y sont les plus exposées.Certaines villes agissent de diverses manières, entre autres:- Plus d'arbres, de parcs et de toits végétalisés- Utilisation de matériaux clairs qui réfléchissent la lumière- Réduction des voitures et développement de l'ombre urbaineC'est une manière de rendre les villes plus respirables, même quand les températures grimpent.