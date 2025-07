La chaleur peut déformer ou casser des routes: un phénomène bien réel

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image East Cambridgeshire Police

En été, les températures peuvent grimper très haut, surtout lors des épisodes de canicule. Vous avez peut-être déjà vu des images de routes qui se déforment, se soulèvent ou se fissurent à cause de la chaleur. Ce n'est pas une exagération: oui, lapeutet bien endommager les routes, et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense.Les routes sont faites principalement d'asphalte ou de béton, deuxqui réagissent à la. L'asphalte, par exemple, contient du, une sorte denoire issue du. Ce bitume devient plus mou à mesure que la température augmente. Quand il fait très chaud, l'asphalte peut se ramollir aude perdre sa forme, ce qui le rend plus vulnérable aux passages répétés desou des. Cela peut provoquer des ornières, des bosses ou même des enfoncements localisés.Le béton, lui, ne ramollit pas, mais il se dilate lorsqu'il chauffe. Cela signifie que ses plaques s'étendent légèrement. Si la chaleur est très intense, les dalles de béton n'ont plus assez d'espace pour s'étendre. Résultat: elles peuvent se soulever ou même se fissurer sous la pression, créant ce qu'on appelle des “soulèvements thermiques”. Ces déformations peuvent rendre une route dangereuse ou inutilisable, au point de nécessiter unetemporaire pour réparation.Les ingénieurs prévoient normalement ces effets lorsqu'ils construisent une route. Ils laissent des espaces appelés “joints de dilatation” entre les plaques de béton, ou adaptent les mélanges d'asphalte selon les régions et les climats. Mais lors de vagues de chaleur exceptionnelles, même ces précautions peuvent être dépassées.Ces phénomènes deviennent plus fréquents avec le changement climatique, car les épisodes de chaleur extrême sont plus nombreux et plus intenses. Cela oblige de nombreuses villes et pays à repenser les matériaux et les techniques utilisés pour construire leurs routes.Ainsi, la chaleur peut bel et bien casser des routes. C'est un vrai problème technique pour les ingénieurs et les collectivités. Une route qui fond ou se soulève, ce n'est pas juste impressionnant à voir, c'est aussi un danger pour les usagers et un budget réparation à prévoir.