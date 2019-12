Première découverte d'une planète géante autour d'une naine blanche

Grâce au Very Large Telescope de l'ESO, des chercheurs ont pour la toute première fois détecté la présence d'une planète géante à proximité d'une étoile de type naine blanche. La planète orbite à si grande proximité de la naine blanche chaude, vestige d'unesemblable au, que sons'échappe progressivement, se condensant en undeende l'étoile. Ce système unique évoque la probable destinée de notre propre“Cette découverte futfortuite” déclare Boris Gänsicke de l'de Warwick au Royaume-Uni, qui a piloté cette étude dont les résultats paraissent cedans la revue Nature. L'équipe a scruté l'de 7000 naines blanches observées dans le cadre du Sloan Digital Sky Survey, et isolé l'une d'elles, en apparencedes autres. L'analyse des faibles variations deémise par l'étoile a permis à l'équipe de mettre en évidence lesd'éléments chimiques en quantités jusqu'à présent inobservées au sein d'une naine blanche. “Nous pressentions que ce système présentait un caractère exceptionnel, et nous avons supposé qu'il pourrait constituer le vestige d'un.”Afin de mieux cerner les propriétés de cette étoile atypique baptisée WDJ0914+1914, l'équipe l'a analysée au moyen de l'instrument X-shooter installé sur le Very Large Telescope de l'ESO dans lechilien de l'Atacama. Cesde suivi ont confirmé la présence d', d'et de souffre dans l'environnement de la naine blanche. L'étude détaillée du spectre acquis par X-shooter a permis à l'équipe de localiser ces éléments, non pas dans l'atmosphère, mais au sein d'un disque de gaz tourbillonnantde la naine blanche.“Quelques semaines de réflexion furent nécessaires pour aboutir à la seule conclusion plausible: la création de ce disque doit résulter de l'd'unegéante”, avance Matthias Schreiber de l'Université de Valparaiso au Chili, auteur des simulations numériques de l'évolution passée et à venir de ce système.Les quantités d'hydrogène, d'oxygène et de souffre détectées sont semblables à celles caractérisant les couches atmosphériques profondes des planètes glacées et géantes telles Neptune et Uranus. Dans l'éventualité où une telle planète orbiterait à proximité directe d'une naine blanche chaude, l'intenseen provenance de l'étoile expulserait ses enveloppes externes et une partie du gaz éjecté se concentrerait en un disque tourbillonnant autour de la naine blanche. Telle est ce que pensent avoir détecté les scientifiques autour de WDJ0914+1914: La première planète s'évaporant au cours de sonautour d'une naine blanche.En combinant lesd'observations aux modèles théoriques, l'équipe d'astronomes du Royaume-Uni, du Chili et d'Allemagne fut en mesure de dresser le portrait le plus fidèle possible de ce système unique. La naine blanche est caractérisée par de faibleset unedeélevée, avoisinant les 28 000 °C, ce qui représente cinq fois la température de notre Soleil. Par opposition, la planète apparaît glacée et- au moins deux fois plus étendue que l'étoile. Parce qu'elle est en orbite autour de la naine blanche chaude à faible distance, effectuant une révolution complète en 10 jours seulement, leshautement énergétiques émis par l'étoile expulsent progressivement l'atmosphère. La plupart du gaz s'échappe, le reste se retrouve piégé au sein d'un disque tourbillonnant vers l'étoile à lade 3000 tonnes par. C'est précisément la présence de ce disque qui révèle l'existence de cette planète de type Neptune.“C'est la toute première fois que nous sommes en mesure de déterminer les quantités de gaz tels l'oxygène et le souffre présents dans le disque, ce qui nous renseigne sur la composition des atmosphères exoplanétaires” précise Odette Toloza de l'Université de Warwick, qui a développé un modèle simulant le disque de gaz environnant la naine blanche.“Cette découverte permet en outre d'affiner notre compréhension de la destinée finale des systèmes planétaires”, ajoute Boris Gänsicke.Les étoiles semblables à notre Soleil consument l'hydrogène composant leurs noyaux durant la majeure partie de leur existence. Lorsque cevient à manquer, elles se transforment en géantes rouges: leurs volumes augmentant considérablement, elles engloutissent les planètes les plus proches. Dans le cas du Système Solaire, Mercure, Vénus et lase verront absorber par le Soleil devenu géanted'ici 5 milliards d'années. Puis, les étoiles de type Soleil perdent leurs enveloppes externes. Subsiste alors leur seul noyau consumé, une naine blanche. Ces vestiges stellaires peuvent être environnés de planètes.de ces systèmes stellaires sont supposés exister dans notre. Toutefois, les scientifiques n'avaient pas encore découvert les preuves de la survie d'une planète géante en périphérie d'une naine blanche. La détection d'uneen orbite autour de WDJ0914+1914, à quelque 1500 années lumière dans ladu, pourrait bien constituer la première d'une longue série de découvertes de ce type de système.Aux dires des chercheurs, l'exoplanète découverte au moyen de l'instrument X-shooter de l'ESO orbite la naine blanche à quelque 10 millions deseulement, ce qui représente quinze rayons solaires, et correspond aux enveloppes internes profondes de la géante rouge. L'actuelle position occupée par cette planète suggère que cette dernière migra en direction de l'étoile après qu'elle se fut transformée en naine blanche. Cette nouvelle orbite pourrait résulter d'interactions gravitationnelles avec d'autres planètes du même système, ce qui laisse entrevoir la possibilité que d'autres planètes aient survécu aux phases évolutives de leur étoile hôte.“Récemment encore, une minorité d'astronomes se préoccupaient du sort des planètes situées en périphérie d'étoiles en fin de. Cette découverte d'une planète orbitant à grande proximité d'un noyau stellaire consumé renforce l'idée que l'challenge constamment les idées établies qui constellent notre esprit”, conclut Boris Gänsicke.