Première génération contrôlée d'un gaz dense de solitons

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

mascaret (Le mascaret est un phénomène de brusque surélévation de l'eau d'un fleuve ou d'un estuaire...)

soliton (Un soliton est une onde solitaire qui se propage sans se déformer dans un milieu...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

physique statistique (La physique statistique a pour but d'expliquer le comportement et l'évolution de systèmes...)



Schéma de principe de l'expérience réalisée montrant l'évolution spatio-temporelle d'un gaz dense de solitons dans le canal hydrodynamique. Grâce à la mise en place de méthodes d'analyse spectrale non linéaire, l'expérience réalisée a permis de mesurer la densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la...) lente (La Lente est une rivière de la Toscane.)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer,...)

cinétique (Le mot cinétique fait référence à la vitesse.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Rond ( Le mot rond caractérise et par abus de langage désigne un cercle ou une sphère. En...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)



Canal de propagation utilisé lors des expériences de génération contrôlée du gaz de solitons. Le canal est une installation du LHEEA de l'Ecole Centrale de Nantes. Il est long de 140 mètres, large de 5 mètres et profond de 3 mètres. Crédit: S. Randoux

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il...)

océanographie (L’océanographie (de « océan » et du grec γρ?φειν...)

Référence:

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !