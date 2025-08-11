Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Une baignade estivale réserve parfois une petite surprise: après avoir profité d'une piscine chauffée par le soleil, plonger dans la mer, tout autant sous le soleil, peut donner un vrai choc thermique. Même par forte chaleur, l'eau salée semble toujours plus fraîche que l'eau douce des piscines. Ce n'est pas qu'une impression: plusieurs raisons physiques et environnementales expliquent cette différence.La première tient à la masse d'eau. Les océans et les mers contiennent des volumes d'eau immensément supérieurs à ceux d'une piscine. L'eau a unetrès élevée, ce qui signifie qu'elle met beaucoup deà se réchauffer ou à se refroidir. En été, la mer se réchauffe lentement et garde uneassez stable, souvent plus basse que celle de l'air. À l', une piscine, peu profonde et exposée au, voit sa température grimper rapidement.Ensuite, il y a l'influence des courants. Dans la mer, des mouvements d'eau permanents brassent les couches superficielles avec des masses d'eau plus profondes et plus froides. Les marées, le vent et les courants marins font remonter vers la surface de l'eau venant du large ou des profondeurs, ce qui empêche la température de monter autant qu'en piscine. Ce phénomène, appelé upwelling dans certaines régions, est particulièrement perceptible sur certaines côtes où l'eau reste fraîche même en plein été.La salinité joue également un rôle, mais de manière plus subtile. L'eau salée a un point de congélation plus bas que l'eau douce, ce qui modifie légèrement ses propriétés thermiques. Cependant, ce n'est pas ce facteur qui explique directement la sensation de fraîcheur: c'est plutôt laet lade l'qui accentuent le ressenti desur la peau.Il faut aussi compter sur l'effet psychologique et sensoriel. La mer est souvent agitée, et ses mouvements créent un contact constant avec de nouvelles masses d'eau, toujours plus fraîches que la fine couche réchauffée au contact du corps. En piscine, au contraire, l'eau est plus calme, et une petite "bulle" tiède se forme autour du nageur, atténuant la sensation de froid.Enfin, l'environnement autour de la mer amplifie cette impression. L'air marin est souvent plus frais et plus humide, et la brise côtière accentue la perte de chaleur corporelle par. Même si la différence de température réelle entre mer et piscine n'est que de quelques degrés, le ressenti peut être beaucoup plus marqué.