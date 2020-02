Une première mondiale: l'observation de l'hydrogène métallique



De gauche à droite: Florent Occelli, Paul Loubeyre et Paul Dumas © Synchroton SOLEIL

Un enjeu historique de la physique

Références:

Deux chercheurs de la Direction des applications militaires du CEA et un chercheur émérite du CNRS, détaché au synchrotron SOLEIL, viennent de franchir une étape historique en observant pour la première fois de l'hydrogène sous forme métallique. Les résultats de cette première mondiale sont publiés dans la revuedu 30 janvier 2020.Cette, prédite depuis plus de 80 ans, fait l'enjeu d'une compétition intense dans la communauté des hautes pressions: plusieurs annonces ont ainsi été faites ces dernières années mais sans convaincre la communautéC'est la conjonction de l'expertise de haut niveau dans le domaine des hautes pressions de la Direction des applications militaires du CEA et de l'utilisation du grand instrument SOLEIL qui a conduit à l'observation de la transitionde l': la mise aud'un nouveau type de presse à enclumes dedépassant 4 millions d'atmosphères, associée à une mesure non-intrusive du passage isolant-métal à l'aide d'uninfra-rougetrès brillant, pouvant sonder unde quelques microns de, a permis d'observer le changement de, d'obtenir la signature du caractère métallique de l'échantillon souset de déterminer avec une grande précision la pression d'apparition du phénomène. Ce résultat sanctionne un effort de recherche de long terme caractérisé par une amélioration continue de lades cellules à enclumes de diamant et unedes expériences sur grands instruments.La simplicité de l'hydrogène (premierde la classification périodique, constitué d'unet d'un électron) a joué un rôle essentiel dans le développement de la physique moderne. Si laau début du 20ea conduit à la compréhension des propriétés de l'atome d'hydrogène, puis celles de ladihydrogène, la description précise du comportement sous pression qui permet d'accéder aude l'hydrogène, c'est-à-dire la connaissance de l'état en fonction de la pression et de la, reste très difficile tant pour les calculs que pour les expériences. Lesobtenues constituent une première mondiale et permettront de faire progresser les modèles théoriques.Cette observation, loin de clore une question d'intérêt fondamental ouverte depuis des décennies, ouvre des perspectives passionnantes: elle va d'abord permettre d'établir une référence pour valider les approches théoriques qui calculent les propriétés de l'hydrogène très dense pour les intérieurs des planètes géantes ou pour lapar confinement inertiel. Des propriétés inédites et spectaculaires ont ainsi été calculées pour l'hydrogène métallique, comme uneà température ambiante, une très forte mobilité du proton ou un passage solide-liquide à très basse température: cette première observation avec un dispositif permettant d'obtenir des échantillons d'hydrogène métallique de taille suffisante pour une caractérisation détaillée est un tremplin pour révéler les propriétés de ce métal. Elle va ensuite stimuler des recherches expérimentales pour mesurer une éventuelle supraconductivité de ce métal: si l'hydrogène métallique était supraconducteur à température et à pression ambiantes cela constituerait une avancée considérable pour le stockage de l'hydrogène qui est un enjeu énergétique primordial. Si cette perspective apparaît encore aujourd'hui difficilement accessible pour l'hydrogène dans sa forme pure, une voie prometteuse est de le synthétiser sous forme d'avec d'autres métaux. Les premiers résultats sur la synthèse de super-hydrures, comme FeH5 ou LaH10, sont très encourageants.Cette réussite a été rendue possible par la mutualisation des savoir-faire de trois experts. Paul Loubeyre et Florent Occelli, du CEA, ont apporté leur grande connaissance dans la fabrication et l'optimisation de cellules à hautes pressions pour atteindre les conditions extrêmes nécessaires et possèdent une réputation internationale pour leurs recherches associées à ces instruments. Paul Dumas,émérite du, détaché au Synchrotron SOLEIL, est quant à lui reconnu au sein de la communauté scientifique internationale pour sa maîtrise de l'utilisation dudans le domaine de l', rayonnement grâce auquel il a été possible de mettre en évidence la métallisation de l'hydrogène.​Synchrotron Infrared spectroscopic evidence of the probable transition to metal hydrogenPaul Loubeyre 1), Florent Occelli 1) and Paul Dumas 2)| Nature,577 du 30 janvier 2020