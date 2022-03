Première observation de l'effet roton dans des métamatériaux élastiques et acoustiques

Une relation de dispersion donne la fréquence en fonction du nombre d'onde (inverse de la longueur d'onde). La figure montre la relation de dispersion mesurée expérimentalement pour (A) le métamatériau acoustique à l'échelle macroscopique et (B) le métamatériau élastique à l'échelle microscopique. En fonction du nombre d'onde, la relation de dispersion est d'abord croissante (propagation vers l'avant), passe par un maximum et devient décroissante (propagation vers l'arrière), passe par un minimum (le roton, pour lequel la vitesse de propagation de l' énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

expérimentation (L'expérimentation est une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences...)

Le métamatériau 3D est fabriqué à l'échelle microscopique par lithographie à deux photons dans un matériau photo-polymère. L'image prise au microscope optique (Le microscope optique est un instrument d'optique muni d'un objectif et d'un oculaire qui permet de...) fluorescence (La fluorescence est une émission lumineuse provoquée par l'excitation d'une molécule...)

Des chercheurs de l'Institut Femto-ST, en collaboration avec le Karlsruhe Institute of Technology, ont montré expérimentalement l'existence d'un comportement particulier d'une onde dans un métamatériau: l'équivalent de l'effet roton des superfluides, grâce auquel il serait possible de ''piloter'' la propagation de l'vers l'avant ou vers l'arrière, en faisant varier saLev Landau,1962, théoricien des superfluides - notamment de l'liquide- avait décrit un phénomène inédit lors de la propagation d'ondes acoustiques dans l'hélium-4: l'apparition d'un minimum de la relation de, c'est-à-dire dans laqui représente la fréquence de l'en fonction dud'onde (inverse de lad'onde). A la fréquence correspondant à ce minimum, lade groupe de l'onde s'annule et sa direction s'Le même phénomène, appelé effet roton, avait été observé lors de lainélastique de neutrons. Des études théoriques prédisaient aussi son existence dans des métamatériaux, mais cela n'avait jamais été confirmé expérimentalement. C'est chose faite, grâce à des expériences menées par des chercheurs de l' Femto-ST (CNRS/UBFC), en collaboration avec le Karlsruhe Institute of Technology. Les résultats sont publiés dans la revueLes deux équipes ont mené chacune une. Les chercheurs allemands ont observé l'effet roton avec des ondes élastiques ultrasonores dans un métamatériau microscopique, fabriqué par lithographie à deux. Les chercheurs français de Femto-ST ont travaillé avec des ondes audibles, dans un métamatériau de taille macroscopique obtenu par impression 3D. Dans les deux cas, le métamatériau est construit en empilant des cellules de base comportant des structures géométriques spécifiques. Ces dernières ont été conçues afin de permettre un couplage des ondes qui les traversent jusqu'au troisième voisin (entre les cellules n et n+3), condition nécessaire à la production de l'effet roton (voir illustration).Les deux dispositifs ont montré la possibilité de ''geler'' la propagation de l'onde pour une certaine fréquence, ce qui correspond au minimum de la relation de dispersion (voir la figure). Ces résultats permettent d'envisager à plus long terme de nouveaux dispositifs dede la propagation d'ondes, y compris dans d'autres domaines, comme les ondes électromagnétiques.Julio Andrés Iglesias Martínez, Michael Fidelis Groß, Yi Chen, Tobias Frenzel, Vincent Laude, Muamer Kadic, Martin Wegener., 1 Décembre 2021,Vol 7, Issue 49.- Muamer Kadic - Directeur deà l'Institut FEMTO-ST (CNRS/UBFC) - muamer.kadic at femto-st.fr- Vincent Laude - Directeur de recherche CNRS à l'Institut FEMTO-ST (CNRS/UBFC) - vincent.laude at femto-st.frINSIS - insis.communication at cnrs.fr