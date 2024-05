Premières magnifiques images du nouveau télescope spatial Euclid

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Issue de la phase initiale d'observation d'Euclid, cette photographie capture Messier 78, une pouponnière d'étoiles très lumineuse enveloppée de poussière interstellaire. Les performances poussées d'Euclid permettent de dévoiler des régions cachées de formation d'étoiles, de cartographier des filaments complexes de gaz et de poussière avec un niveau de détail sans précédent, et de découvrir des étoiles et des planètes nouvellement formées.



Le télescope spatial Euclid - Image ESA

À propos du télescope spatial Euclid

L'ESA et le consortium Euclid partagent les données, images et résultats scientifiques issus de la phase d'observation préliminaire du télescope spatial Euclid de l'ESA, en orbite depuis juillet 2023. Une première démonstration des performances duprometteuse qui s'accompagne d'une revue technique complète des instruments, dont NISP, l'instrument conçu par le CNRS à travers ses instituts IN2P3 et INSU.Paris, le 23 mai 2024: L'ESA et le consortium Euclid publient les données de la phase initiale d'observationduEuclid (). Une phase test destinée à donner un premier aperçu de la profondeur et de la diversité des observations qu'Euclid sera en mesure de fournir.Depuis sa mise en orbite, Euclid a observé dix-sept cibles extragalactiques, telles que des amas de galaxies, des galaxies proches, des amas globulaires et des régions de formation d'étoiles. Leur analyse a conduit à la découverte de jeunes planètes errantes, de populations d'amas globulaires autour de galaxies proches ou encore de nouvelles galaxies naines à faible luminosité de surface.Cette phase a également permis d'observer la distribution de la matière noire et de la lumière intra-amas dans les amas de galaxies, ou encore d'étudier des galaxies à fort redshift perçues par effet deCes observations ont donné lieu à la publication de dix images disponibles sur le site de l'ESA et ont fait l'objet de dix articles scientifiques publiés et accessibles depuis le site du consortium Euclid. Ils sont accompagnés de cinq articles de référence détaillant les caractéristiques et les performances du télescope et de ses sous-systèmes, dont deux sont consacrés à l'instrument NISP (), unetde pointe ayant bénéficié de fortes contributions des laboratoires de l'IN2P3.Les tests indiquent que l'ensemble des instruments fonctionne à un niveau pleinement conforme aux attentes.Conçu pour réaliser de manière plus détaillée que jamais unede milliards de galaxies à travers l'histoire de l'Univers, Euclid fournira aux cosmologistes une mine de données inestimables concernant entre autres la distribution de lanoire dans l'Univers et l'empreinte de l'noire.Le télescope se distingue de ses prédécesseurs par sa capacité à observer une grande partie du ciel en un seul cliché. Il en fera 40 000 au cours des six années de sa mission.