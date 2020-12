Premiers pas prometteurs pour la simulation quantique



Les calculs ont été effectués sur la plateforme quantique d'IBM / Crédit: IBM

Pour la première fois à l'IN2P3 un calcul de physique nucléaire a été réalisé avec succès sur un ordinateur quantique. Ce travail encore très préliminaire, mené par Denis Lacroix, théoricien d'IJCLab, valide une méthode de programmation de ces ordinateurs très particuliers, et laisse entrevoir le potentiel de ces machines à simuler sans limitations l'intégralité des noyaux de la table des éléments. Un résultat paru dans PRL le 2 décembre 2020 Parvenir à simuler précisément tous les noyaux de la table des éléments en partant des interactions entre les protons/neutrons est un graal inaccessible à l'classique. En revanche, l', naturellement capable de mimer les propriétés quantiques des particules, a toutes les chances d'y parvenir. Du moins théoriquement car à celes machines existantes sont encore loin d'avoir la stabilité et lasouhaitée. Néanmoins, les premiers prototypes d'ordinateurs quantiques sont déjà l'occasion de concevoir et tester les algorithmes de simulation quantique qui tourneront sur les futures machines en cours de développement.Cette voie prometteuse est explorée à l'par Denis Lacroix, théoricien end'IJCLab. Il vient de développer un algorithme capable de trier quasi-instantanément les états intriqués des noyaux en fonction de leurs propriétés (nombre de particules,,...). Testé sur des émulateurs d'quantiques (sans bruit) puis sur la plateforme quantique d'IBM sur le phénomène de superfluidité, l'algorithme a donné toute satisfaction. En l'occurrence, les résultats qu'il donnait, bien que fortement bruités, étaient en parfaite concordance avec lesissues de simulations classiques."Cet algorithme peut potentiellement être utilisé pour l'application des théories demoyen ou des théories dites ab-initio (sans approximation) pour la simulation des noyaux atomiques, explique Denis Lacroix. C'est une première briquequi démontre concrètement l'intérêt de recourir à l'ordinateur quantique et qui montre d'et déjà que, si les machines quantiques tiennent leurs promesses, il sera possible de les utiliser pour simuler n'importe quel noyau de la table. Ce serait alors une vraie révolution."