Protéger les bits quantiques de la décohérence grâce aux photons



© Sylvain Bertaina

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

vie (La vie est le nom donné :)

qubit (On nomme qubit (quantum + bit ; prononcé /kyoobit/), parfois écrit qbit, l'état quantique...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

ordinateur quantique (Un ordinateur quantique (ou rarement calculateur quantique) repose sur des propriétés quantiques...)

superposition (En mécanique quantique, le principe de superposition stipule qu'un même état quantique peut...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

informatique quantique (L'informatique quantique est le sous-domaine de l'informatique qui traite des ordinateurs...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

dilution (La dilution est un procédé consistant à obtenir une solution finale de concentration...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...)



Oscillations de Rabi de l'ion Mn2+. Chaque oscillation (Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique. Les oscillations sont soit à...) logique (La logique (du grec logikê, dérivé de logos (λόγος),...) nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

© Sylvain Bertaina

informatique (L´informatique - contraction d´information et automatique - est le domaine...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

diamant (Le diamant est un minéral composé de carbone (tout comme le graphite et la...)

terres rares (Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

quantum (En physique, un quantum (mot latin signifiant « combien » et qui s'écrit...)

Référence:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

En utilisant deux ondes électromagnétiques de fréquences proches, des chercheurs ont démontré qu'il est possible de protéger un qubit, équivalent quantique du bit informatique, des sources de décohérence et d'augmenter significativement sondeLeest la briquede l'. Si un bit classique représente un état bien défini 0 ou 1, son homologue quantique peut se trouver à la fois dans l'état 0 et 1. Toutefois, cet état dedemeure très fragile et sontend à détruire le qubit. L'un des défis de l'est de pouvoir maintenir l'information pendant une durée suffisamment longue pour réaliser des calculs. De nombreux travaux portent sur les propriétés descandidats pour fabriquer des qubits, notamment l'effet de l'enrichissement isotopique ou de lamagnétique extrême.Des chercheurs de l'matériaux microélectronique et nanosciences de Provence ( IM2NP , CNRS/Aix-Marseille Université), du Laboratoire avancé de spectroscopie pour les interactions, la réactivité et l'environnement (LASIRe, CNRS/Université de Lille) en collaboration avec les universités d'état de Floride (FSU) et de Groningen, proposent un nouveau protocole expérimental, indépendant duet qui permet d'augmenter le temps de cohérence de façon significative. Ces résultats sont parus dans la revuePour parvenir à ce résultat, les physiciens ont utilisé des ondes électromagnétiques de deux fréquences distinctes. La première est celle employée dans le protocole standard de manipulation d'un qubit. Sacorrespond à l'qu'il faut pour basculer de l'état 0 vers l'état 1, ce qui permet de manipuler le qubit. Le temps nécessaire à l'état 0 pourà l'état 1 puis revenir est directement lié à cette première, et appelé période de Rabi. Lautilisée dans ce nouveau protocole possède une fréquence assez proche de la première, mais décalée de ∆. Si ∆ est quelconque, aucune protection n'est observée. En revanche, si ∆ est égale à la fréquence de Rabi, le temps de vie du qubit est fortement augmenté. La deuxième onde agit comme un excitateur qui met en résonnance le qubit, et compense la dissipation causée par l'environnement.L'effet de protection est impressionnant, car le nombre de portes quantiques élémentaires (chaque oscillation du qubit correspond à une porte quantique, équivalent des portes logiques de l'classique) a été multiplié par plusieurs milliers. Le temps de vie d'un qubit, quelques millisecondes, est habituellement limité par le temps de relaxation transverse (temps durant lequel le qubit est dans l'état superposé "0 et 1"). Il devient maintenant limité par le temps de relaxation longitudinale (temps durant lequel le qubit est dans l'état "0" ou "1"), qui peut atteindre plusieursdans certains cas.Ce nouveau protocole a été appliqué avec succès sur trois types de matériaux: le, les ions métalliques et les, mais il pourrait s'adapter à d'autres types de systèmes comme lesfroids, les supraconducteurs ou lesdots.Experimental protection of quantum coherence by using a phase-tunable image drive.S. Bertaina, H. Vezin, H. DE Raedt, I. Chiorescu,, le 10 décembre 2020.DOI: 10.1038/s41598-020-77047-5 (Open Acces)