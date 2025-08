🔭 Des forces cachées aux confins du Système solaire ?

L'orbite d'Ammonite (en rouge) comparée à celles des autres sednoïdes (en blanc).

Crédit: NAOJ

Qu'est-ce qu'un sednoĂŻde ?

Pourquoi Ammonite est-il important ?

Un objet curieux, glacĂ© et lointain, vient d'ĂŞtre dĂ©couvert bien au-delĂ de Pluton. SurnommĂ© Ammonite, il intrigue les astronomes par son orbite stable depuis plus de 4 milliards d'annĂ©es. Sa dĂ©couverte pourrait changer notre comprĂ©hension de l'histoire duC'est le tĂ©lescope Subaru, situĂ© Ă, qui a permis de repĂ©rer cetrare. Ammonite fait partie d'une petite famille appelĂ©e les sednoĂŻdes, qui ne compte que trois autres membres connus. Il est si Ă©loignĂ© que les grandes planètes, comme Neptune, n'ont presque aucune influence sur lui.Les scientifiques ont utilisĂ© des simulations pour Ă©tudier son comportement. RĂ©sultat: son orbite est restĂ©e stable depuis la formation du Système solaire. Cela surprend les chercheurs, car cela ne correspond pas aux modèles actuels, qui prĂ©voient plus de mouvements ou de perturbations dans cette rĂ©gion lointaine.Ammonite ne suit pas non plus les trajectoires attendues si l'hypothèse de la Planète Neuf (une planète encore non confirmĂ©e) Ă©tait correcte. Cela pourrait indiquer que les forces agissant dans les confins du Système solaire ne sont pas celles prĂ©vues.Pour les astronomes, cet objet pourrait offrir des indices prĂ©cieux sur les premiers instants du Système solaire. Étudier sa trajectoire et sa composition pourrait aider Ă mieux comprendre comment les planètes se sont formĂ©es et dĂ©placĂ©es au fil du temps.Un sednoĂŻde est un objet très Ă©loignĂ© du Soleil, bien plus loin que Neptune. Il suit une orbite très allongĂ©e et reste très peu influencĂ© par les autres planètes.Le premier sednoĂŻde, Sedna, a Ă©tĂ© dĂ©couvert en 2003. Ce type d'objet est rare, car il est petit, sombre et très Ă©loignĂ©, donc difficile Ă dĂ©tecter.Les sednoĂŻdes intĂ©ressent beaucoup les astronomes, car ils pourraient avoir Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s par des Ă©vĂ©nements anciens, comme le passage d'une Ă©toile proche ou l'existence d'une planète disparue. Ils pourraient aussi venir d'autres rĂ©gions du Système solaire.Ammonite est considĂ©rĂ© comme un fossile cosmique. Il n'a presque pas changĂ© depuis les dĂ©buts du Système solaire. Sa trajectoire stable montre qu'il a Ă©tĂ© peu perturbĂ©, contrairement Ă d'autres objets.En Ă©tudiant ce type d'objet, les scientifiques peuvent remonter le temps. Cela leur permet de mieux comprendre les conditions qui rĂ©gnaient il y a 4,5 milliards d'annĂ©es, quand le Soleil et les planètes se formaient.Ces dĂ©couvertes permettent aussi de tester les thĂ©ories actuelles, d'en proposer de nouvelles et d'avoir une vision plus complète de la formation de notre voisinage cosmique.