Quand des collisions ralentissent la dissipation

Comparaison entre les constantes de temps τE d'amortissement collisionnel de l'écho d'alignement mesurés (cercles) à différents instants et les simulations numériques du modèle séculaire (tirets rouges) et non séculaire (tirets verts). Un mélange N2O-He comportant 96 % d' hélium (L'hélium est un gaz noble ou gaz rare, pratiquement inerte. De numéro atomique 2, il ouvre la série des gaz nobles dans le tableau périodique des éléments. Son...) pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.) pression atmosphérique (La pression atmosphérique est la pression de l'air en un point quelconque d'une atmosphère.) zéro (Le chiffre zéro (de l’italien zero, dérivé de l’arabe sifr, d’abord transcrit zefiro en italien) est un symbole marquant une position vide dans l’écriture des nombres en notation...)

En haut à droite, écho d'alignement observé après les deux pics d'alignement P1 et P2 créés par deux impulsions laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme anglo-américain « light amplification by...) titane (Le titane est un élément chimique métallique de symbole Ti et de numéro atomique 22.) saphir (Le saphir est une variété gemme de corindon pouvant présenter de multiples couleurs, sauf la couleur rouge qui désigne alors uniquement le rubis. Le saphir est une pierre précieuse) rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

En excitant un gaz avec des impulsions laser ultra-courtes, les physiciens ont montré que, même si habituellement les collisions au sein du gaz sont la cause principale de la dissipation, certaines d'entre elles peuvent la ralentir. Ce résultat a été obtenu en observant la dissipation auxtrès courts, grâce à un phénomène d'écho d'alignement moléculaire.Les molécules en rotation au sein d'unpeuvent s'aligner sous l'effet d'unintense comme celui d'un laser à impulsions ultracourtes. Lors de l'avec le laser, des états de rotation moléculaire d'élevée sont excités simultanément et de façon cohérente. Des couplages existent alors entre ces états, qui conduisent à des oscillations d'un état à un autre et qui sont décrits par des termes appelés cohérences. Aprèsdu laser, l'alignement moléculaire disparaît du fait des différentes vitesses de rotation des molécules, avant qu'une série de transitoires d'alignement apparaisse, produite par la remise enpériodique des oscillations (battement). L'amortissement des transitoires renseigne sur les phénomènes de dissipation. L'approche théorique dite séculaire modélise cet amortissement en ne prenant en compte que les phénomènes efficaces à des temps beaucoup plus grands que la période des oscillations des cohérences. Si par ailleurs de nombreux travaux théoriques traitent du comportement non séculaire, aucuneni simulationdes effets aux temps courts des collisions au sein d'un gaz n'avaient encore été réalisées.Dans ce travail, des physiciens du LaboratoireCarnot de Bourgogne ( ICB , CNRS/ UTBM/Univ. de Bourgogne), du Laboratoire de LMD , CNRS/X/ENS/Sorbonne Université) et de l'des sciences moléculaires d'Orsay ( ISMO , CNRS/Univ. Paris-Saclay), en collaboration avec des chercheurs de l'East China Normal University à, ont utilisé un phénomène découvert dans le laboratoire dijonnais, appelé écho d'alignement, qui a l'avantage de permettre de sonder la dissipation aux temps très courts. Ils ont montré que, alors qu'aux temps longs les collisions ne contribuent qu'à un amortissement des cohérences, aux temps courts, certaines d'entre elles conduisent à des transferts entre cohérences qui s'opposent à la dissipation. Ces résultats ont été publiés dans la revueDans l'expérience, une première impulsion laser ultra-courte (100 femtosecondes) est utilisée afin d'aligner des molécules de N2O diluées au sein un gaz d'hélium. Une deuxième décalée d'une duréede quelques picosecondes, compense lades vitesses de rotation de telle sorte que les molécules sont à nouveau en phase, et donc à nouveau alignées, au temps 2. L'écho qui apparaît à cetest lu par une troisième impulsion (figure). L'de cet écho reflète la dissipation liée à la décohérence des couplages entre les états de rotation qui intervient après le passage de la première impulsion. Les chercheurs ont mesuré l'amplitude de l'écho en fonction deet de ladu gaz, c'est-à-dire de lades collisions. Ils ont montré que ces dernières sont d'autant moins efficaces pour amortir l'écho, et donc les cohérences, queest court. Ce résultat a été confronté avec succès à des calculs de dynamique quantique (figure) qui ont mis en évidence des effets constructifs de transferts non séculaires entre les cohérences rotationnelles induits par les collisions.Plus généralement, ces effets non séculaires sont attendus lors de l'interaction desystème quantique avec un. Ils interviennent par exemple dans les mécanismes réactifs liés à la vision ou à la. Les résultats obtenus ici mettent à mal l'idée répandue que les interactions avec l'environnement sont purement dissipatives et procurent un support expérimental qui devrait stimuler l'des modèles théoriques traitant des effets non séculaires tels que les équations maîtresses quantiques.Junyang Ma, H. Zhang, B. Lavorel, F. Billard, E., J. Wu, C. Boulet, J.-M. Hartmann et O. Faucher, Nature Communications, le 18 décembre 2019.DOI: 10.1038/s41467-019-13706-0.Article disponible sur la base d'archives ouvertes arXiv