Quand les photons font ménage à trois



Un réseau quantique avec une structure triangulaire présente des corrélations quantiques nonlocales d'un type fondamentalement nouveau. © UNIGE

état quantique (En mécanique quantique, l'état d'un système décrit tous les aspects du système physique. Il est représenté par un objet mathématique qui donne le maximum d'information possible sur le système, dans le but de...)

jumeau (Littéralement, le terme jumeau se réfère à tous les individus (ou l'un de ceux-ci) qui ont partagé le même utérus et qui sont nés le...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures)....)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

photon (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement...)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur perçue...)

triangle (En géométrie euclidienne, un triangle est une figure plane, formée par trois points et par les trois segments qui les relient. La dénomination de « triangle » est...)

ultra (ULTra (pour (en)« Urban Light Transport ») est un système de transport individuel de type Personal Rapid Transit (PRT), autrement dit un moyen de transport...)

cryptographie (La cryptographie est une des disciplines de la cryptologie s'attachant à protéger des messages (assurant confidentialité, authenticité et intégrité) en s'aidant...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la...)

photon (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette...)

statistiques (La statistique est à la fois une science formelle, une méthode et une technique. Elle comprend la collecte, l'analyse,...)

Bell (Bell Aircraft Corporation est un constructeur aéronautique américain fondé le 10 juillet 1935. Après avoir construit des avions de combat durant la...)

chiffrement (En cryptographie, le chiffrement (parfois appelé à tort cryptage) est le procédé grâce auquel on peut rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a pas la clé de (dé)chiffrement.)

Forcer l'intrication de photons en réseau: est-ce possible?

paire (On dit qu'un ensemble E est une paire lorsqu'il est formé de deux éléments distincts a et b, et il s'écrit alors :)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une...)

théorème (Un théorème est une proposition qui peut être mathématiquement démontrée, c'est-à-dire une assertion qui peut être établie comme vraie au travers d'un raisonnement logique construit à partir d'axiomes. Un...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas intervalle de temps. Il ne peut donc être considéré comme une durée.)

Contact chercheur

Référence publication

Une des propriétés propres aux particules quantiques est l'intrication: par exemple, lorsque deux photons sont intriqués, l'du premier sera parfaitement corrélé à l'état quantique du second, même s'ils sont éloignés l'un de l'autre. Mais que se passe-t-il lorsque l'on place en réseau trois paires de photons intriqués que l'on sépare de leur? Des chercheurs de l'de Genève (UNIGE), en collaboration avec l'deen sciences fondamentales (IPM) de Téhéran, ont prouvé théoriquement qu'une nouvelle forme de corrélations quantiques en réseau est possible: en forçant deux photons de paires distinctes à s'intriquer, la liaison se fait également avec leurjumeau présent ailleurs dans l'espace du réseau,uncorrélé. Ces résultats, à lire dans la revue, ouvrent de nouvelles perspectives d'applications enen offrant un renouveau de laquantique à son niveau le plus fondamental.L'intrication signifie que deux particules quantiques, par exemple des photons, ne forment qu'un seul système physique, malgré la distance les séparant. Chaque action sur l'un des deux photons se répercute alors sur son"jumeau". Ce principe d'intrication donne lieu à la non-localité quantique: les mesures etdes propriétés observées sur un des photons sont intimement corrélées aux mesures effectuées sur l'autre photon. "La non-localité quantique a été découverte théoriquement par John Stewarten 1964 et a permis de démontrer que les corrélations des photons sont de nature purement quantique, et ne peuvent donc pas être expliquées par la physique classique, explique Nicolas Brunner, professeur associé au Département de physique appliquée de la Faculté des sciences de l'UNIGE. Ce principe pourrait être utilisé pour générer des clés deultra sécurisées."Mais est-ce que ce principe de non-localité quantique fonctionne toujours si l'on place plusieurs paires de photons en réseau ? "Pour répondre à cette question, nous avons imaginé une expérience comprenant trois paires de photons qui sont ensuite séparées et dispersées en trois points formant un triangle: à chaque sommet, deux photons d'unese retrouvent", explique Marc-Olivier Renou au Département de physique appliquée de la Faculté des sciences de l'UNIGE.Dans un deuxième, les physiciens ont forcé les deux photons de chaque sommet du triangle à s'intriquer en les faisant interagir entre eux, puis ils ont effectué une mesure sur eux. Enfin, ils ont démontré que les statistiques résultants de ces mesures ne peuvent pas s'expliquer par unephysique locale. Qui plus est, ces statistiques sont si fortement corrélées, qu'elles pourraient représenter une nouvelle forme de corrélations quantiques. "Cela pourrait devenir une nouvelle version dude Bell, propres aux réseaux quantiques", s'enthousiasme Nicolas Brunner.Cette importante découverte théorique souligne lades corrélations quantiques dans les réseaux, qui dépasse largement ce qu'imaginaient les chercheurs. L'étape suivante consistera à observer ces phénomènes au laboratoire. "Ceci ne va pas être un jeu d'enfant, car la réalisation d'une telle expérience reste pour l'extrêmement ardue", conclut Nicolas Gisin , professeur au Département de physique appliquée de la Faculté des sciences de l'UNIGE. Nicolas Brunner - Professeur associé au Département de physique appliquée- Faculté des sciencesNicolas.Brunner at unige.chCette recherche est publiée dansDOI: 10.1103/PhysRevLett.123.140401