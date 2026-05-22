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Des additifs chimiques soigneusement choisis modifient le comportement des verres MOF, aidant à contrôler leur transformation.

Crédit: Shutterstock

Les verres MOF, des structures hybrides assemblant atomes métalliques et molécules organiques, sont capables de piéger des gaz comme le CO₂ ou l'hydrogène. Le problème ? Ces matériaux se dégradent rapidement à haute température, ce qui les rend difficiles à mettre en forme. Mais des chercheurs ont trouvé une solution à la fois simple et ingénieuse, inspirée de l'Antiquité et avec l'aide d'une IA.L'équipe internationale, comprenant des scientifiques de l'Université de Dortmund et de l'Université de Birmingham, a publié ses résultats dans. Leur découverte montre que l'ajout de petites quantités de composés à base de sodium ou de lithium modifie profondément la structure et les propriétés du verre MOF. Ces additifs abaissent lade ramollissement sans dégradation, facilitant ainsi la fabrication.Cette approche s'inspire directement de la façon dont les verres de silicate ont été améliorés depuis l'Antiquité. En perturbant le réseau interne, on ajuste leet les propriétés mécaniques. Le Dr Dominik Kubicki de Birmingham explique que les verres MOF, comme le ZIF-62, ramollissent au-dessus de 300 °C, juste avant de se dégrader. Grâce à ces additifs, lade transformation s'élargit, ouvrant la voie à des applications concrètes.Pour comprendre comment le sodium modifie la structure, les chercheurs ont utilisé des techniques avancées. Une spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) à haute température a été réalisée au Royaume-Uni. Parallèlement, l'a permis de modéliser les interactions élaborées. Les simulations ont révélé que le sodium ne se contente pas de remplir les pores: il remplace parfois des atomes de zinc, ce qui détend légèrement la structure et en modifie le comportement.Ces résultats permettent de concevoir des verres MOF sur mesure, adaptés à des technologies de pointe comme la séparation des gaz, le stockage chimique ou les revêtements spéciaux. Les perspectives sont prometteuses.L'étude démontre que des principes ancestraux de la verrerie peuvent être transférés à des matériaux hybrides modernes. Ceci rapproche les verres MOF d'une fabrication industrielle et d'applications concrètes dans les domaines de l'et de l'