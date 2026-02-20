💥 Quelle est l'origine de la lune Selam de l'astéroïde Dinkinesh ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Dinkinesh et Selam (en bas à droite) vus par la caméra L'LORRI, une minute avant le passage au plus proche de l'astéroïde, à environ 430 km.

NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL/NOIRLab



Image prises par la sonde Lucy quelques minutes après le survol au plus près de l'astéroïde double Dinkinesh, le 1ᵉʳ novembre 2023. On distingue clairement, à droite, la lune double de l'astéroïde, Selam, composée de deux petits corps accolésl'un à l'autre. L'astéroïde Dinkinesh apparaît à gauche.

Image: NASA / SwRI / Johns Hopkins APL / NOIRLab.

Le 1er novembre 2023, la sonde spatiale Lucy de la NASA, qui fait route vers les astéroïdes Troyens de Jupiter, a survolé l'astéroïde Dinkinesh et a fait une découverte remarquable: il s'agit en réalité d'un astéroïde double dont la petite lune, Selam, est elle-même formée de deux blocs collés l'un à l'autre, unappelé binaire de contact. C'est la première fois qu'un tel objet est observé de manière confirméed'unLes simulations présentées dans l'article co-écrit par des scientifiques du CNRS Terre & Univers (voir encadré), montrent que Selam s'est très probablement formée lorsque plusieurs petits satellites se sont heurtés à faibleet ont fini par s'assembler, au lieu d'exploser. Ce type de collisions lentes est courant autour des astéroïdes, où laest très faible.Pourquoi ce résultat est-il important ? Parce qu'il nous aide à mieux comprendre comment se forment et évoluent les astéroïdes et leurs lunes, mais aussi comment ces petits corps réagissent aux chocs. Ces connaissances sont essentielles non seulement pour retracer l'histoire du Système solaire, mais aussi pour la défense planétaire: savoir comment un astéroïde est structuré permet d'anticiper son comportement en cas d'impact ou de tentative de déviation.Des mécanismes similaires pourraient expliquer la forme particulière de Dimorphos, la petite lune de l'astéroïde double Didymos percutée volontairement par la mission DART de la NASA. La mission européenne Hera de l'Agence Spatiale Européenne, actuellement en route, viendra compléter ces observations et améliorer notre compréhension de la formation et de l'évolution des lunes d'astéroïdes.Cette découverte montre que les systèmes d'astéroïdes sont plus complexes et plus variés qu'on ne l'imaginait, et qu'ils peuvent former leurs satellites à plusieurs reprises. Chaque nouvelle mission spatiale nous apporte ainsi des clés précieuses pour comprendre notre environnement cosmique et mieux protéger la Terre.Cette étude a bénéficié du soutien de l'IDEX JEDI de l'Université Côte d'Azur soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR-15-IDEX-01) et du CNES.