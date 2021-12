Rayonnement du corps noir: la loi de Stefan-Boltzmann invalidée à l'échelle nanométrique



Dispositif expérimental où une sphère chaude, dont la température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

© CETHIL (CNRS/INSA Lyon)

Profils du spectre de champ lointain (en pointillés) d'un corps "noir", qui ne réfléchit pas et absorbe tout le rayonnement incident, et spectre en champ proche (traits pleins, pour une distance d = 1 nm) d'un tel corps.

© CETHIL (CNRS/INSA Lyon)

Des chercheurs du Centre d'énergétique et de thermique de Lyon et de l'Institut d'électronique et des systèmes ont étudié les caractéristiques du rayonnement thermique aux courtes distances. Leurs travaux montrent que la loi de Stefan-Boltzmann ne s'applique pas à l'échelle nanométrique. Pour intensifier le transfert radiatif entre deux corps proches, il est plus efficace de les rapprocher que d'augmenter l'une ou l'autre de leurs températures.Leest l'un des trois modes deoù l'est transportée par de la. La sensation deque l'on ressent par une belle journée lorsque l'on se tient face au, un corps de température très élevée et très lointain, en est une manifestation. Celle-ci met en évidence deux éléments: le rayonnement thermique est associé aux corps chauds et peut se propager sur de très longues distances. Le rayonnement thermique est notamment décrit par la célèbre, établie en 1884 par Jozef Stefan (1835-1893) et son étudiant enLudwig Boltzmann (1844-1906). Elle permet de déduire que leradiatif émis par un corps, dit "noir", est proportionnel à laquatrième de la température:, oùest une constante, dite de Stefan-Boltzmann. Pour les corps réels non idéaux, cette loi n'est plusà fait exacte et la constante dechange, mais la très forte dépendance à la température, qui associe le rayonnement thermique aux corps chauds, persiste.Plusieurs caractéristiques habituelles du rayonnement thermique ont cependant été remises en cause depuis la fin du XX, avec l'avènement des nanotechnologies. Les distances entre les corps sont maintenant nanométriques dans de nombreux cas, ce qui est bien plus faible que la taille caractéristique des porteurs du rayonnement thermique - les photons - de l'ordre de 10 micromètres (10 000 nanomètres) à température ambiante. Pour ces distances, le rayonnement thermique a lieu par un mécanisme d'de, dit "rayonnement enproche", et devient beaucoup plus fortement dépendant à la distance que dans le régime "en champ lointain" décrit par la loi de Stefan-Boltzmann. De nombreuses confirmations expérimentales de l'augmentation très importante du flux échangé dans ce régime ont été observées au cours de la dernière, et des applications pour la conversion d'enou la spectroscopie sont en cours de développement.Il s'avère que la dépendance du transfert radiatif à la température n'avait pas été analysée en détail pour les courtes distances. Un groupe de chercheurs du Centre d'énergétique et de thermique de Lyon ( CETHIL , CNRS/INSA Lyon) et de l'd'électronique et des systèmes ( IES , CNRS/Université de Montpellier) a donc décidé de vérifier si le flux radiatif dans la zone de "champ proche" était toujours dépendant à la puissance quatrième de la température. Leurs travaux montrent que, pour un corps "noir" qui ne réfléchit pas mais absorbe le rayonnement, une proportionnalité aude la température est attendue aux très courtes distances, bien moins forte que celle de la loi de Stefan-Boltzmann.Des études expérimentales ont été effectuées avec plusieurs corps réels, à l'aide d'une technique dethermique àlocale qui permet de maîtriser la distance entre les corps mais également leurs températures. Elles confirment bien que la dépendance en température est atténuée en champ proche. Cependant, il peut y avoir des variations en fonction du type deconsidéré.Ces travaux, publiés dans la revue, viennent conforter les études récentes qui montrent que la dépendance à la température du rayonnement thermique, en champ lointain cette fois-ci, peut aussi varier lorsque la taille des corps devient nanométrique. Ils montrent aussi qu'il sera plus facile d'intensifier le transfert radiatif en rapprochant les corps qu'en augmentant la température, ce qui devra être pris en compte pour des applications, par exemple en spectroscopie locale ou pour la récupération d'énergie par voie thermophotovoltaïque.C. Lucchesi, R. Vaillon, P.-O. Chapuis.21, 100562 (2021)Article disponible sur les bases d'archives ouvertes HAL et arXiv