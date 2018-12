Sur le même thême

Le rayonnement cosmique sous surveillance mondiale

Carte de débit de dose lors d'un gros événement solaire à particules (20 janvier 2005) Crédits: Observatoire de Paris

L'exposition aux rayonnements cosmiques à bord des avions

Crédits: IRSN

La France contribuera à assurer la surveillance des rayons cosmiques pour un service de météorologie de l'espace, au bénéfice de l'aviation civile mondiale. Ce suivi s'exercera par le biais d'outils développés à l'Observatoire de, au sein du Laboratoire d'études spatiales et d'enL'de l'internationale (OACI) dépend des Nations unies. Son rôle est de participer à l'élaboration des normes qui permettent la standardisation du, pour les vols internationaux.En 2017, elle a lancé un appel à candidatures pour mettre en place un service opérationnel dede l'espace. L'objectif est de surveiller l'spatial de laet d'émettre, pour les besoins de l'civile, des avertissements modérés ou sévères en fonction des impacts observés ou prévus,Pour cette coordination émergente à l'échelle de la, quatre grands domaines ont été définis:- Radiations (doses dues aucosmique),- Communications haute- Opérations depar(GNSS)- Liens depar satellites.Un consortium où la France est associée à l', au Canada et au Japon (consortium ACFJ) a été choisi par l'OACI pour être un des trois centres mondiaux fournissant ces services. Les partenaires français sont Météo France et les sociétés CLS et ESSP situées à Toulouse. Dans le consortium ACFJ la France est entre autres responsable du service "radiations".Concrètement, la surveillance sera assurée par la société CLS à Toulouse avec les outils développés depuis une vingtaine d'années au sein du Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique (LESIA), par le service CERCLe (labellisé comme "service national d'" par l'INSU), en collaboration avec l'Institut de Radioprotection et de(IRSN).Le service CERCLe soutiendra la société CLS, à travers son expertise technique et. Dans cette perspective, il a déjà adapté ses logiciels à un fonctionnement enréel.Les mesures sont faites par des moniteurs à neutrons, détecteurs au sol de particules de haute énergie, répartis sur l'du globe. La France opère deux moniteurs, hébergés par l'Institut Polaire Paul Emile Victor (IPEV) aux Iles Kerguelen et en Terre Adélie (Antarctique).