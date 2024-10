Ce réacteur nucléaire portable permet de générer 5 mégawatts en continu pendant 8 ans

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Comment fonctionne le système de refroidissement passif des microréacteurs eVinci ?

Qu'est-ce que le TRISO et pourquoi est-il crucial pour les microréacteurs ?

Un réacteur nucléaire portable capable d'alimenter des infrastructures isolées: un dispositif innovant qui pourrait bien transformer la production d'énergie. Mais à quel prix ?Le eVinci, un microréacteur nucléaire conçu par Westinghouse, soulève autant d'espoirs que de questions. Une véritable révolution dans un secteur en pleine transition énergétique.Avec un diamètre de seulement trois mètres, eVinci est capable de générer cinq mégawatts d'électricité. Cepourrait fonctionner sans interruption pendant huit ans avant de nécessiter un remplacement ou un rechargement.Conçu pour être transporté facilement, le réacteur à micro-modules peut s'adapter à différents usages, allant des bases militaires aux centres de données, mais aussi aux zones rurales ou industrielles isolées. Westinghouse promet une installation rapide grâce à son assemblage en usine, une approche innovante qui réduit les coûts de construction et simplifie les procédures de déploiement. Ce procédé garantit également une meilleure maîtrise de la qualité, minimisant les risques d'erreurs humaines lors de la phase d'installation sur site.L'un des points forts est l'absence de pièces mobiles, un atout majeur en matière de fiabilité et de maintenance. En effet, son fonctionnement repose sur unparticulier: le TRISO. Ce combustible est encapsulé dans des sphères extrêmement résistantes, réduisant ainsi les risques de fuites ou de réactions incontrôlées. Cette innovation pourrait rendre l'plus sûre. Le système de refroidissement ne nécessite pas d'eau, un avantage pour les zones où cette ressource est rare.Malgré ces promesses technologiques, la question de la sécurité reste en suspens. En cas de défaillance, le tambour rotatif conçu pour stopper la réaction suffira-t-il ? C'est un sujet d'inquiétude pour certains experts.Les premières installations sont prévues d'ici 2029, notamment en Saskatchewan, au Canada. Si tout se passe comme prévu, eVinci pourrait bien bouleverser l'accès à l'énergie dans des régions difficiles d'accès.Le système de refroidissement passif des microréacteurs eVinci repose sur l'utilisation de caloducs alcalins. Ces tubes contiennent des métaux alcalins capables d'absorber et de transporter la chaleur générée par le cœur du réacteur. Contrairement aux réacteurs conventionnels, ce procédé ne nécessite pas d'eau ni de pompes.Les caloducs exploitent les changements de phase du métal. Lorsqu'il est chauffé, le métal alcalin passe de l'état solide à l'état liquide, absorbant l'énergie. Ensuite, cette chaleur est redistribuée et transformée en électricité à l'extérieur du réacteur, tout en maintenant une température stable dans le cœur.Cette approche passive présente plusieurs avantages: elle réduit les risques de défaillance mécanique, minimise les besoins en maintenance, et offre une solution sécurisée pour les zones où l'eau est rare ou non accessible.Le TRISO, ou TRi-structural ISOtropic, est un type de combustible nucléaire conçu pour une sécurité maximale. Contrairement aux combustibles traditionnels, chaque particule d'uranium est entourée de trois couches protectrices: carbone poreux, pyrocarbone et. Ces couches empêchent les fuites de matières radioactives.Le TRISO est particulièrement important pour les réacteurs comme eVinci car il est extrêmement résistant à la chaleur, à la corrosion et aux hautes pressions. Cela permet au réacteur de fonctionner en sécurité, même dans des environnements extrêmes et sans avoir besoin de systèmes de refroidissement complexes, comme ceux utilisant de l'eau.Enfin, ce type de combustible est auto-limitant. Cela signifie que même en cas d'augmentation de la température, la réaction nucléaire ralentit d'elle-même, réduisant considérablement les risques d'emballement. C'est cette caractéristique qui rend les réacteurs TRISO si sûrs et attrayants pour des installations dans des zones reculées ou sensibles.