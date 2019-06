Une réaction "domino" verte pour produire des molécules 3D cycliques

© Marques et al. 2019

Des scientifiques issus de 4 laboratoires rattachés au CNRS ont développé une suite de réactions chimiques en cascade formant des molécules polycycliques à 3 dimensions, à partir de molécules planes, et en une seule opération. Ce processus, publié dans, pourrait permettre la production sélective de molécules d'intérêt biologique.La construction de molécules polycycliques tridimensionnelles représente un défi de synthèse important en raison de leur présence dans une multitude de molécules d'intérêt biologique, notamment certains antibiotiques ou anti-inflammatoires. Le développement d'un processus chimique qui génère la formation de plusieurs liaisons chimiques et de plusieurs cycles reliant desen une seule opération est une approche efficace pour accéder rapidement et sélectivement à ces édifices moléculaires. C'est ce qu'ont réussi des scientifiques de l'ILV (CNRS/‌UVSQ/‌Université Paris-Saclay), du(CNRS/Normandie Université/‌UNIROUEN/‌INSA Rouen), du CEISAM (CNRS/‌Université de Nantes) et de l'ICMMO (CNRS/‌Université Paris-Sud/‌Université Paris-Saclay).L'équipe a développé une cascade réactionnelle originale permettant la formation hautement sélective d'moléculaires tridimensionnelles à partir de molécules planes facilement accessibles. Ces composés inédits résultent de la formation de 3 nouveaux cycles, 4 nouvelles liaisons et 4 centres stéréogènes dans lafinale.Cette transformation explore un nouveau type de réactivité qui pourra être mis à profit pour synthétiser de nouvelles molécules potentiellement bioactives. Unequi permet également de développer uneplus respectueuse de l'en s'affranchissant de l'isolement et de la purification d'intermédiaires réactionnels.Anne-Sophie Marques, Thibaut Duhail, Jérome Marrot, Isabelle Chataigner, Vincent Coeffard,Vincent et Xavier Moreau.-Mai 2019