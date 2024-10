Observation en direct de la formation d'une molécule d'eau

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Une bulle d'eau émergeant d'une nanocube de palladium, captée au microscope électronique ; échelle de 50 nanomètres.

Crédit: Vinayak Dravid/Northwestern University

Comment se forme l'eau à l'échelle moléculaire ?

Des bulles d'eau formées à l'échelle nanométrique viennent d'être observées pour la première fois. Cette découverte pourrait bouleverser la manière dont l'eau est produite dans des environnements extrêmes.Une équipe de chercheurs de l'Université Northwestern a réussi à capter en temps réel la formation de ces bulles. Le processus implique la réaction de l'et de l'sur unede palladium, unrare.Ce phénomène, observé grâce à une technique novatrice de microscopie, permettrait d'accélérer la production d'eau dans des conditions ordinaires. Le palladium, catalyseur de la réaction, pourrait être exploité dans des zones arides ou même dans l'espace.Les scientifiques ont observé des bulles microscopiques apparaissant sur la surface du palladium. Ce métal, en dilatant sa structure pour accueillir l'hydrogène, favorise ensuite l'interaction avec l'oxygène. Cette séquence optimise la vitesse de formation de l'eau.En s'appuyant sur des analyses spectroscopiques, l'équipe a confirmé que les bulles observées étaient bien composées d'eau. Cela marque un tournant dans la compréhension des réactions chimiques à l'échelle atomique.Cette méthode pourrait un jour permettre de produire de l'eau lors de missions spatiales. Il suffirait d'emporter du palladium saturé en hydrogène et d'ajouter simplement de l'oxygène pour générer de l'eau potable.Le palladium, bien que coûteux, est recyclable et pourrait être réutilisé indéfiniment. Cette approche, durable et efficace, pourrait faciliter les explorations dans l'espace profond.L'eau se forme lorsqu'und'oxygène se lie à deux atomes d'hydrogène. Cettecrée uned'eau, symbolisée par H₂O.Les atomes d'hydrogène et d'oxygène partagent des électrons pour établir des liaisons covalentes. Ce processus se produit naturellement dans diverses conditions, mais peut aussi être accéléré par des catalyseurs, comme le palladium, dans des environnements spécifiques.Ce processus est essentiel à de nombreuses réactions chimiques et à la production d'eau potable ou industrielle.