Résoudre le casse-tête de la poussière sur les panneaux solaires

La poussière et les panneaux solaires ne font pas de bons compagnons. Un sérieux nettoyage s'avère régulièrement nécessaire pour que les panneaux continuent de fonctionner à leur pleine capacité. Avec pour résultat que celui qui trouverait une vraie solution pourrait économiser beaucoup d'... et d'Sur le plan théorique, une solution possible est connue depuis longtemps de la: de l'peut repousser des grains de poussière ou de. Mais encore faut-il avoir laqui permette d'appliquer cette idée à des millions de panneaux solaires. Spécialement ceux qui sont dans leet sont régulièrement recouverts de sable.La solution testée en laboratoire par une équipe du(MIT) consiste à ajouter sur lades panneaux solaires une couche microscopique -5 nanomètres d'épaisseur- d'deet d'transparents. En faisantune plaque métallique au-dessus d'un tel panneau, au préalable recouvert de poussière, et en appliquant un(12 kilovolts) entre la plaque et le panneau, on se retrouve avec unepositive d'un côté, et négative de l'autre: les grains de poussière se mettent à se repousser l'un l'autre.Si ça pouvait être appliqué à ce serait beaucoup d'énergie sauvée : selon une des estimations de l'équipe du MIT, unde poussière et de sable dans le désert pourrait réduire de 40% la capacité d'unà accumuler de l'énergie.dépendant de l'endroit duoù on se trouve, ces pertes varieraient entre 7 et 50%, selon une estimation du Laboratoire américain des énergies renouvelables.Et ça pourrait aussi sauver beaucoup d'eau : en économisant sur le nettoyage, on pourrait économiser 45 milliards de litres d'eau par-en se rappelant que plusieurs des grandes "fermes" de panneaux solaires sont dans des déserts. L'étude est parue le 11 mars dansQu'il s'agisse ou non de la solution pour le futur, plusieurs chercheurs ont en ce moment unepour résoudre le problème: selon le rapport de 2021 de l'Agence internationale de l'énergie, l'énergie provenant du solaire a augmenté, dans le monde, de 23% entre 2019 et 2020. Rien qu'aux États-Unis, où seulement 3% de l'énergie provient du solaire, les plus optimistes espèrent arriver à 20% en 2050