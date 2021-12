Pour se "protéger" des ondes 5G, un collier radioactif ?

Photo: Un "pendentif quantique" censé protéger des ondes 5G.

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

sommeil (Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience (mais sans perte de la...)

pendentif ( En architecture, un pendentif peut être : Se dit d'une décoration peinte sur des...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

peau (La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le...)

Différence entre ondes ionisantes et non ionisantes

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !