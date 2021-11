Le secret de la stabilité du surprenant système planétaire TRAPPIST-1

Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités...) système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...) zone habitable (En astronomie, une zone habitable (ZH) est une région de l'espace où les conditions sont...) eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...) liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est...)

La petite étoile TRAPPIST-1, à 40 années-lumière de nous, possède un système planétaire fascinant: 7 planètes de type terrestre dont 3 ont des insolations comprises entre celles de Vénus et de Mars. Les périodes orbitales sont très courtes, de 1.5pour lab, la plus, à 19 jours pour la h, la plus externe qui est malgré6 fois plus proche de sonque Mercure de notre. Ce système très compact, dont laet le rayon des planètes ont pu être estimés à quelques pourcents, se livre à un ballet étonnant. Pendant leque met la planète h à accomplir 2 orbites, la g en fait exactement 3, la f 4, la e 6, la d 9, la c 15 et la b 24 ! Les orbites sont enles unes avec les autres.Dans le système solaire, les 4 lunes principales de Jupiter sont également sur des orbites résonantes. L'existence de ces résonances s'explique par la formation des planètes (ou des lunes dans le cas de Jupiter) au sein d'unde. Quand les étoiles se forment, elles sont entourées d'un disque de gaz et de poussière où se forment les planètes, par collisions entre corps solides, petits au début et qui grossissent au cours du temps. Les interactions entre les planètes en formation et le disque qui les abritent produisent une migration des orbites. Durant leur migration, les orbites peuvent alors se trouver en résonance, et rester verrouillées ainsi tout en continuant de migrer. Ainsi, pendant cettede disque qui dure au maximum quelques millions d'années, la migration des planètes peut produire unede résonances dont un cas extrême est le système TRAPPIST-1.Des scientifiques ont montré que cette chaîne de résonances est très fragile dès lors que le disque de gaz n'est plus là pour la stabiliser: des impacts par ses astéroïdes ou des comètes peuvent briser l'harmonie de cet. Si nous observons aujourd'hui cette chaîne de résonance, c'est qu'aucune des planètes n'a subi d'impacts trop violents depuis la dissipation du disque.Pour quantifier la masse d'impacteurs qui ont pu percuter les planètes sans détruire la résonance, les auteurs de l'étude ont réalisé de nombreuses simulations numériques dans lesquelles le système est exposé à des collisions avec des populations de corps de masses et d'origines variables. Cette masse maximale d'impacteurs ainsi déterminée varie d'une planète à l'autre: pour les planètes externes, elle correspond à environ 1% de la masse des planètes mais cette valeur tombe à 0.02% pour la planète la plus interne. Les planètes avaient donc atteint leur masse finale quand lea disparu. Cela diffère fortement du cas terrestre.On peut en conclure que la formation des planètes de TRAPPIST-1 a été 10-20 fois plus rapide que celle des planètes telluriques du système solaire et que l'histoire collisionnelle tardive est mieux contrainte pour les planètes de TRAPPIST-1 que pour notre proprealors que l'on peut accéder à sa composition élémentaire et isotopique détaillée et que l'on peut compter (et parfois dater) les cratères lunaires.An upper limit on late accretion and water delivery in the Trappist-1 exoplanet system.Sean Raymond(*), Andre Izidoro, Emeline Bolmont, Caroline Dorn, Franck Selsis(*), Martin Turbet, Eric Agol, Patrick Barth, Ludmila Carone, Rajdeep Dasgupta, Michael Gillon, Simon L. Grimm, Nature Astronomy.(*), Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux.Sean Raymond - Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB) - sean.raymond at u-bordeaux.fr