Des signes potentiels de technologies extraterrestres détectés autour de 7 étoiles proches

Des scientifiques ont récemment détecté des signes potentiels de technologies extraterrestres avancées autour d'au moins sept étoiles de notre Galaxie. Ces observations suscitent un grand intérêt chez les chercheurs qui explorent la possibilité de vie intelligente au-delà de laEn 1960, le physicien théoricien Freeman Dyson a proposé que des civilisations extraterrestres technologiquement avancées pourraient construire des structures gigantesques, appelées sphères de Dyson,de leurs étoiles pour capter leur. Ces mégastructures permettraient à ces civilisations de récolter efficacement l'énergie émise par leurpour subvenir à leurs besoins croissants.Récemment, des chercheurs ont utilisé un programme informatique pour analyser plus de cinq millions d'étoiles dans notre, en quête d'excès d'émissions infrarouges (IEEs) qui pourraient indiquer la présence de sphères de Dyson. Ces émissions infrarouges sont une technosignature clé, celle qui correspondrait à laémise par uneentourant une étoile.Les résultats de cette analyse, publiés le 6 mai dans le, ont identifié sept étoiles, toutes des naines rouges, comme des candidates potentielles. Ces étoiles sont situées à moins de 1000 années-lumière de la Terre, soit notrecosmique. En comparaison, notre galaxie possède un100 fois supérieur.Les chercheurs ont pris soin d'écarter d'autres sources naturelles possibles d'IEEs, telles que les nébuleuses et les disques de débris, pour minimiser les faux positifs. Une étude similaire, publiée en mars sur arXiv, avait également trouvé des candidats potentiels parmi cinq millions d'étoiles étudiées, bien que ces résultats n'aient pas encore été revus par des pairs.Si ces observations sont confirmées, elles pourraient avoir des implications majeures pour notre compréhension des civilisations extraterrestres. La détection de sphères de Dyson indiquerait que des civilisations technologiquement avancées existent et sont capables de manipuler l'énergieà une échelle gigantesque.Les prochaines étapes incluent des observations de suivi avec des instruments plus puissants comme le. Ces observations permettront de confirmer la présence des IEEs et de rechercher d'autres signes de vie intelligente dans ces systèmes stellaires.