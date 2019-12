Snoglobe: un nouveau détecteur de matière noire

Le détecteur SNOGLOBE est une sphère de 1,4m de diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la longueur de ce segment. Pour indiquer qu'une valeur...) cuivre (Le cuivre est un élément chimique de symbole Cu et de numéro atomique 29. Le cuivre pur est plutôt mou, malléable, et...) ultra (ULTra (pour (en)« Urban Light Transport ») est un système de transport individuel de type Personal Rapid Transit (PRT), autrement dit un moyen de transport...)

Le détecteur SNOGLOBE avec sa gangue de plomb dans les locaux du laboratoire souterrain de Modane / Image LSM.

Une préparation conduite au LSM

Le volume le moins exposé du globe

Pour limiter le bruit du rayonnement ambiant, le détecteur est isolé par un blindage multicouches. Image collaboration NEWS-G

Une sphère de cuivre objet de toutes les précautions

Différentes étapes de la fabrication de la sphère de cuivre: le repoussage pour former des demi-sphères, le polissage à l'acide et l'"electropolishing". Images LSM/Collaboration NEWS-G

Contacts:

Snoglobe, le nouveau détecteur de matière noire de la collaboration NEWS-G a été officiellement déclaré apte au service et a quitté le Laboratoire souterrain de Modane où il a été assemblé puis testé durant 3 mois. Retour sur les opérations avec Ali Dastgheibi-Fard,enduau LSM.Dans le Laboratoire souterrain de Modane (LSM), l'espace était en ce début novembre encombré de grosses caisses estampillées SNOLABb Canada. Dedans, les pièces du nouveau détecteur deSNOGLOBE, entièrement fabriquées par les laboratoires de l'et du CEA/IRFU, ont été soigneusement emballées afin d'être réassemblées dans le laboratoire souterrain canadien de SNOLAB. Enfoui sous 2000m de roches, le détecteur gazeux de basseva tester l'existence des présumés WIMPs (hypothétiques particules denoire) dans les basses masses, à savoir les WIMPs d'unecomprise entre 0,5 et 3 GeV.SNOGLOBE a été conçu assemblé et testé dans le laboratoire souterrain de Modane. "Ce site présente en effet un véritable intérêt pour conduire ces premières phases" explique Ali Dastgheibi-Fard, chercheur en charge du détecteur au LSM. "En plus d'être proche des laboratoires et entreprises chargés de sa fabrication, il est facile d'accès. On s'y rend horizontalement par uneassez large pour laisserdes semi-remorques. En comparaison, le laboratoire Canadien SNOLAB situé au fond d'une mine en service, n'offre pas cette souplesse. Il faut y descendre par unde 2 km, parcourir plusieurs centaines de mètres de galeries, et y porter une tenue de salle blanche. Quant aux matériels et composants d'une expérience, il faut les donner au service nettoyage au moins 1 à 3 semaines d'avant qu'ils puissent pénétrer le laboratoire." Autant dire que l'on doit y réfléchir à deux fois avant d'y descendre. Sans compter la contrainte de taille. Ainsi le détecteur SNOGLOBE a dû être redimensionné de 2m de diamètre à 1,4m pour tenir dans l'ascenseur de la mine.SNOGLOBE est une sphère dans laquelle le niveau de radioactivité est gardé le plus bas possible, afin d'éliminer au maximumet bien distinguer l'éventueld'unede matière noire avec lequ'elle contient. Lede ces événements annuels attendu se comptant sur les doigts d'unedurant une, il ne faut pas les rater. D'infinies précautions ont donc été prises pour faire de SNOGLOBE l'endroit le moins exposé aux rayonnements de la. De fait, le détecteur est stocké en sous-sol pour le protéger ducosmique. Mais ça n'est pas suffisant. "La sphère a dû être fabriquée dans un cuivre pur à 99,99%, dépourvu d'impuretés susceptibles de rayonner" indique le chercheur du LSM, "ce cuivre est ensuite entouré d'un blindage de 3cm de plomb dit "archéologique" [ndlr: plomb qui a perdu toute sa radioactivité], et de 22 autres centimètres de plomb classique pour stopper lesgamma de haute énergie venus de ladu laboratoire. Le tout est enveloppé dans un carcan d'. Enfin, 40 cm de polyéthylène entoure la totalité du blindage. Ce dernierle rôle de modérateur contre les neutrons ambiants." Résultat, avec ces 40 tonnes de blindage et les plus de 1700 mètres de roches de la, le nombre d'interactions dans le détecteur chute d'un facteur 10 000 comparé aux conditions deUne fois en place dans le laboratoire souterrain canadien, SNOGLOBE sera rempli de gaz. Unen différentes proportions d', deet dequi servira de milieu d'interaction avec les WIMPs. La quête durera 2 à 3 années pendant lesquelles la collaboration NEWS-G ne compte pas se tourner les pouces. Car déjà deux détecteurs encore plus basse radioactivité sont en discussion. A n'en pas douter, le LSM sera sur les rangs pour les réaliser.: elle regroupe les laboratoires français LPSC avec le laboratoire souterrain de Modane, le CPPM, SUBATECH ainsi que le CEA/IRFU. Elle est conduite par la Queen's University au Canada, et compte parmi les collaborateurs étrangers, les universités de Birmingham en Grande Bretagne, de l'Alberta au Canada, d'Aristotle en Grèce, ainsi que le Pacifique Northwest National Laboratory et le Royal Military College.La fabrication de la sphère en cuivre est la partie la plus délicate du détecteur Snoglobe. L'opération commence par la mise en demi-sphère par repoussage de deux disques de cuivre ultra pur. L'intérieur des demi-sphères est ensuite poli sur 2 microns d'épaisseur par "electropolishing" pour en éliminer les impuretés qui s'y seraient accumulées. Puis elle est recouverte d'un dépôt de 500 microns de cuivre ultra pur lui aussi. Ces opérations ont lieu au LSM sous une tente où l'est nettoyé duambiant pour empêcher qu'il ne contamine la sphère. Les deux parties sont ensuite envoyées àpour être soudées par faisceau d'électrons, une technique qui évite l'ajout de matière contaminante. La sphère une fois fermée est nettoyée une dernière fois à l'avant d'être mise sousou remplie de gaz inerte pour empêcher toute contamination.- Emmanuel Jullien -at in2p3.fr- Ali Dastgheibi-Fard - Chercheur au Laboratoire souterrain de Modane/LPSC - dastgheibi at lpsc.in2p3.fr