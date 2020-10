Soft-mécanochimie dans un élastomère 3D

La-mécanochimie, directement inspirée de la nature, vise à développer des systèmes capables de traduire une force mécanique en une réponse physico-chimique réversible. Des chercheurs de l'ILM (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1), du CMC (CNRS/Université de Strasbourg), d'une unité INSERM et de l'ICS (CNRS/INSA Strasbourg/Université de Strasbourg) ont mis auun élastomère 3D basé sur ce principe. Ces travaux, publiés dans la revue, ouvrent la voie vers la conception deinnovants dont certaines propriétés pourraient être contrôlées par un simple étirement.La soft-mécanochimie, encore à ses balbutiements, vise à reproduire les processus mécano-induits réversibles et peu énergivores des systèmes vivants à l'origine, par exemple, du, de la perception du mouvement ou encore de la coagulation sanguine. Le secret de ces processus réside dans des changements de conformations moléculaires sous l'action d'une. Transposé à des systèmes non biologiques, ce principe devrait permettre d'élaborer des nouveaux matériaux intelligents dont les propriétés telles que la, l'chiroptique ou encore la réactivité chimique changeraient sous l'action d'une force externe mécanique. Imaginons, par exemple, une peinture pour l'qui changerait de couleur là où des microfissures apparaissent sur lad'unou une membrane catalytique qui fonctionne différemment selon qu'on l'étire ou non.Des chercheurs de l'(CNRS/Université Lyon 1), du Laboratoire dede la Matière Complexe (CNRS/Université de Strasbourg), d'une unité INSERM et de l'Institut Charles Sadron (CNRS/INSA Strasbourg/Université de Strasbourg) illustrent ce concept de-mécanochimie dans un matériau en 3D très simple: un élastomère dans lequel sont reliées chimiquement des molécules à chiralité axiale, c'est-à-dire des molécules dont la conformationd'un axe est asymétrique et dont les propriétés qui en découlent sont fortement influencées par les angles des substituants autour de cet axe. Le 1,1′-bi-2-naphthol (BINOL), couramment utilisée comme ligand enavec des métaux de transition, est unechiraledont la "forme" s'apparente à celle d'un papillon. Son action catalytique ainsi que ses propriétés optiques dépendent directement de la conformation adoptée.Encette molécule au réseaud'un matériau élastique déformable, le PDMS, les chercheurs montrent qu'il est possible de déformer réversiblement et de façon continue la conformation du BINOL en fonction dud'étirement appliqué au matériau. L'étude de cette mécanotransduction est établie et quantifiée en utilisant des mesures spectroscopiques simples et efficaces de biréfringences et de dichroïsmes optiques corrélées à des calculs de. Ces travaux, publiés dans, démontrent le fort potentiel de la-mécanochimie pour le développement de nouveaux matériaux dont il serait possible de moduler l'activité catalytique ou chiroptique ou l'état pour des applications en tant qu'interrupteurs moléculaires.Julien B. KELBER, Amina BENSALAH-LEDOUX,, Sarah ZAHOUANI, Bruno BAGUENARD, Pierre SCHAAF, Alain CHAUMONT, Stéphan GUY, Loïc Jierry, 28/08/2020.- Loïc Jierry - Maître de conférence, Institut Charles Sadron,- loic.jierry at ics-cnrs.unistra.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut de chimie du- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr