Ce projet titanesque: une "grande muraille solaire" pour alimenter Pékin en électricité ⚡

La centrale solaire vue de l'espace en 2024 (en haut) et en 2017 (en bas)

Image NASA

Un projet aux dimensions impressionnantes

Des bénéfices écologiques inattendus

Une avancée majeure pour l'énergie solaire

Une transformation visible depuis l'espace

Au cœur du désert Kubuqi, en Mongolie-Intérieure, un projet titanesque prend forme. Une ferme solaire de 400 kilomètres de long, capable de produire 100 gigawatts d'électricité, vise à couvrir les besoins énergétiques de Pékin d'ici 2030.Ce chantier pharaonique, baptisé "grande muraille solaire", illustre l'ambition chinoise de dominer les énergies renouvelables. Il surpassera largement les parcs solaires existants. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de réduction des émissions de CO₂ et de lutte contre laLe désert Kubuqi, avec ses 3 100 heures d'ensoleillement annuel, offre des conditions idéales pour l'. La ferme, d'une largeur moyenne de 5, s'étendra sur 400 kilomètres. À terme, elle produira assez d'pour alimenter Pékin, qui a consommé 135,8 térawattheures en 2023.Un tronçon de 133 kilomètres, déjà opérationnel, génère 38 térawattheures par an. Cela équivaut à une réduction de 31,3 millions de tonnes de CO₂, remplaçant 12,6 millions de tonnes de charbon. Ce projet montre comment l'énergie solaire peut transformer des zones désertiques en sources d'énergie.Au-delà de la production d'électricité, cette ferme solaire contribue à la lutte contre la désertification. Les panneaux agissent comme des brise-vent, fixant le sable et réduisant l'. Cela favorise la croissance de cultures sur 2 400 hectares, créant un écosystème unique sous les panneaux.Cette approche innovante combine énergie renouvelable et agriculture. Les panneaux surélevés permettent à la végétation de prospérer, tout en limitant l'érosion des sols. Un exemple de synergie entreet écologie.La Chine domine déjà le secteur solaire, avec 51 % de la capacité mondiale en 2024. Ce projet renforce sa position de leader, avec une croissance annuelle moyenne de 39 994 mégawatts entre 2017 et 2023. Les États-Unis et l'Inde suivent loin derrière.La ferme de Kubuqi utilise des technologies de pointe, comme des panneaux bifaciaux, augmentant la production grâce à la réflexion de la lumière sur le sable. Ces innovations pourraient inspirer d'autres projets à travers le monde.Lesde la NASA ont capturé l'évolution du site entre 2017 et 2024. Les images montrent une expansion spectaculaire des panneaux solaires, transformant le désert en une "mer photovoltaïque". Une partie de la centrale de 2 GW, en forme de cheval visible de l'espace, symbolise cette métamorphose.Ce projet, prévu pour 2030, illustre la détermination de la Chine à réduire ses émissions de carbone tout en répondant à ses besoins énergétiques croissants. Et il s'agit là d'une preuve que les déserts peuvent devenir des sources d'énergie et de vie.