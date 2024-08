Cette photosynthèse artificielle transforme le C02 en alcool et hydrocarbure

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

2

2

2

2

2



© Murielle Chavarot-Kerlidou

2

Références:

2

La photosynthèse artificielle est un procédé biomimétique très prometteur qui vise à convertir le dioxyde de carbone en molécules carbonées d'intérêt grâce à l'énergie solaire. Pour être viable, ce procédé doit être simple et robuste, non couteux et sélectif. Un défi de taille que vient de relever une équipe de scientifiques franco-vietnamienne grâce à un complexe de cobalt immobilisé sur desd'électrodes.Si le dioxyde de carbone (CO) est le principal gaz responsable du changement climatique, il n'en est pas moins une source devalorisable pour fabriquer les carburants, matériaux carbonés et produits chimiques dont nous aurons besoin dans la société de l'après-pétrole.Pour cela, il faut développer des procédés catalytiques permettant de convertir le COen molécules d'intérêt tout en utilisant des sources d'énergies renouvelables. Ces systèmes catalytiques doivent être sélectifs, à la fois en ne produisant qu'un seul produit de conversion du CO, mais aussi en évitant la production compétitive d'via lade l'eau.Des chercheurs de l'équipe SolHyCat au Laboratoire de chimie etdes métaux (CNRS/CEA/Université Grenoble Alpes) ont montré qu'en immobilisant un complexe de coordination de cobalt sur des nanotubes de carbone, ils obtenaient uncatalytique pour la conversion du COen(CO) avec plus de 90% de sélectivité, les 10% restant étant de l'hydrogène.Ce système est rapide et stable avec plus de 20 000 cycles catalytiques réalisés en 2h sans perte d'activité. Le mélange CO/Hobtenu, appelé gaz de synthèse (ou syngas), est un intermédiaire clé pour la synthèse d'une grande variété de produits comme les alcools et les hydrocarbures.Encore plus fort, cette même équipe, en collaboration avec un groupe de l'université franco-vietnamienne de Hanoi, a pu intégrer le catalyseur à base de cobalt au sein d'une cellule photo-électrochimique. Cette cellule utilise l'pour convertir le COet l'eau en gaz de synthèse de manièreautonome.Au coeur de ce dispositif, le catalyseur au cobalt est combiné avec un photosensibilisateur pour reproduire le fonctionnement des organismes vivants photosynthétiques.Impact of the Surface Microenvironment on the Redox Properties of a Co-Based Molecular Cathode for Selective Aqueous Electrochemical CO-to-CO ReductionMatthieu Haake, Dmitry Aldakov, Julien Pérard, Giulia Veronesi, Antonio Aguilar Tapia, Bertrand Reuillard & Vincent Artero.2024DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c03089 Unassisted Solar Syngas Production by a Molecular Dye-Cobalt Catalyst Assembly in a Tandem Photoelectrochemical CellDuc N. Nguyen, Emmanouil Giannoudis, Tatiana Straistari, Jennifer Fize, Matthieu Koepf, Phong D. Tran, Murielle Chavarot-Kerlidou & Vincent Artero.2024DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c02480