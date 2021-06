Des sources de lumière quantique positionnées de façon contrôlée

À gauche, image réalisée avec un microscope électronique d'un feuillet de nitrure de bore hexagonal de 60 nanomètres d'épaisseur. Les cercles indiquent les positions choisies pour activer des émetteurs quantiques.

À droite, cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le...) microscope confocal (Un microscope confocal est un microscope optique qui a la propriété de réaliser des...) luminescence (La luminescence est une émission de lumière dite "froide", par opposition à l'incandescence qui...) jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même...) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

© A. Delteil, GEMaC

Référence:

Contacts:

Les sources de lumière joueront un rôle essentiel dans les technologies quantiques émergentes, et parmi elles, les sources de photons uniques dans des matériaux cristallins. Dans ce contexte, en excitant un matériau bidimensionnel avec le faisceau d'un, des chercheurs ont mis aude nouvelles sources prometteuses pour la réalisation de dispositifs à, dont les propriétés spectrales sont homogènes et dont l'spatial est contrôlé.Les particules de lumière, les, permettent de véhiculer de l'information quantique à distance de façon très fidèle. Pour cette raison, les sources de photons uniques sont considérées comme une brique de base importante dans le cadre des technologies quantiques. L'intégration de telles sources dans une matrice solide permet d'envisager la réalisation de dispositifs à grande échelle. Dans ce, de nouveauxbidimensionnels (au même titre que le graphène) sont considérés depuis quelques années comme très prometteurs. On trouve parmi eux le nitrure de bore hexagonal.C'est unlamellaire transparent à partir duquel on peut envisager de créer des dispositifs miniatures contrôlés à l'échelle ultime de quelques couches atomiques. Il est connu pour contenir des "centres colorés", des défauts cristallins émetteurs de photons uniques. Ces centres colorés présentent néanmoins l'inconvénient d'avoir des longueurs d'd'émission et des positions aléatoires dans le. Ces caractéristiques limitent leur utilisation pour l'information quantique, qui requiert des sources aux propriétés contrôlées et reproductibles.Des physiciens du Groupe d'étude de lacondensée ( GEMaC , CNRS/Université Versailles St-Quentin), en partenariat avec le Laboratoire dede l'ENS ( LPENS , CNRS/ENS Paris/Sorbonne Université/de Paris) et le NIMS (Japon), ont démontré l'existence d'une nouvelle famille de centres colorés dans le nitrure de bore hexagonal. Ces sources de photons uniques ont l'avantage d'émettre toutes à des longueurs d'onde très proches, ce qui est une propriété rare. De plus, ces émetteurs sont créés de façon localisée, par l'avec le faisceau d'un microscope électronique à balayage, ce qui permet de contrôler leur position à une échelle inférieure auLa prochaine étape est d'obtenir une seule source de photons par interaction avec le faisceau d'électrons. La voie sera alors ouverte à une intégration spatialement contrôlée de sources de photons uniques dans des dispositifs optiques tels que des guides d'onde ou des microcavités optiques: une nouvelle approche pour la réalisation de "puces quantiques" intégrées basées sur des photons uniques indiscernables. Ces travaux ont été publiés dansPosition-controlledemitters with reproducible emission wavelength in hexagonal boron nitride.C. Fournier, A. Plaud, S. Roux, A. Pierret, M. Rosticher, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Buil, X. Quelin, J. Barjon, J.-P. Hermier et A. Delteil,, Publié le 18 juin 2021.DOI: 10.1038/s41467-021-24019-6 Article disponible sur les bases d'archives ouvertes hal et arxiv - Aymeric Delteil - Chargé de| Groupe d'étude de la matière condensée (GEMaC) - aymeric.delteil at uvsq.frINP - inp.com at cnrs.fr