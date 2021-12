Le spectre des trous hante les qubits



quantum (En physique, un quantum (mot latin signifiant « combien » et qui s'écrit...)

Généralement, l'ingénierie quantique conçoit des bits quantiques avec des composants semiconducteurs, en exploitant les propriétés des éléments supraconducteurs ou des électrons. Depuis quelques années, les chercheurs de l'Irig ont mis auune alternative très prometteuse en utilisant les trous plutôt que les électrons.Aujourd'hui, la plupart des bits quantiques () développés pour l'quantique sont réalisés avec des supraconducteurs ou avec des électrons dans des semiconducteurs. Avec les mêmes composants électroniques enusuel desclassiques, mais en les miniaturisant à l'extrême (largeur etinférieures à 50 nm), les chercheurs ont conçu d'excellentes boîtes quantiques qui fonctionnent à très basse(moins de 100 mK). Ces boîtes quantiques permettent d'isoler uneunique (électron ou trou). Leporté par cette charge constitue leHabituellement, le spin est manipulé avec unradiofréquence (en RMN par exemple). Depuis quelques années, les chercheurs de l'Irig ont mis au point une alternative très prometteuse en utilisant les trous plutôt que les électrons car, dans le cas du silicium, le spin despeut être couplé avec unradiofréquence. Ainsi, ce couplage est plus simple à réaliser expérimentalement puisqu'il suffit d'appliquer uneradiofréquence sur ladu transistor.Pour avoir un qubit de spin fonctionnel il ne suffit pas de manipuler le spin, il faut encore être capable de. Pour cela, les chercheurs utilisent deux boîtes quantiques couplées où laboîte sert dede spin, en utilisant le principe de Pauli qui impose que deux spins sur le même niveau d'd'une boîte doivent être opposés. Dans la pratique, la manipulation du spin comme sa lecture nécessitent d'appliquer des tensions bien précises, mais qui sontinconnues. Il est donc nécessaire de caractériser finement le spectre en énergie des qubits afin de pouvoir ensuite leur appliquer les bonnes tensions. Pour cela, les chercheurs utilisent une spectroscopie à deux fréquences.Ces résultats permettent d'ajuster les paramètres de fonctionnement du qubit de spin "électrique" pour la suite des projets en cours à l'Irig, notamment pour la fabrication àde processeurs quantiques.Schéma de principe du nanofil de silicium entre deux grilles de transistor. Sous chaque grille, un trou est piégé. Le spin de ce trou est par exemple "up" (flèche rouge) ou "down" (flèche bleu). Le spin peut se transférer d'une grille à l'autre (flèche verte) en appliquant les bonnes tensions. Un10 GHz est appliqué pour faire tourner le spin dans la boîte "qubit". Dans l'autre boîte, l'état de spin est détecté par un résonateur à lade500 MHz.Pour obtenir le spectre en énergie des qubits, les chercheurs appliquent une technique de spectroscopie à deux fréquences.Un premier signal à haute fréquence (dizaine de gigahertz) correspond à la transition entre les deux états 0 ou 1 du qubit. Cela donne accès au facteur g, dit "de Landé", qui traduit la relation entre lemagnétiqueappliqué (B) et l'énergie (E), selon la formule E=gµB (où µ est une constante). Le deuxième signal permet de lire très rapidement (environ 10 µs) l'état de spin grâce à la seconde boîte (détecteur) et selon la technique dite de réflectométrie radiofréquence. Cela estpossible par une autre résonance, créée par le détecteur, et unede quelques centaines de nH placée en série. En travaillant à la fréquence de résonance (environ 500 MHz), on devient extrêmement sensible aux transitions entre les deux boîtes, notamment en lisant ladu signal réfléchi.Outre le facteur de Landé, il est possible de déterminer le couplageentre les boîtes, ainsi que ladu couplage spin-orbite propre à nos qubits de trous. Ces paramètres permettent en retour d'appliquer les bons signaux sur le qubit, pour optimiser par exemple lede cohérence.: Un qubit utilise les phénomènes mécaniques quantiques depour obtenir unelinéaire de deux états. Par analogie avec l'classique, où un bit binaire peut prendre la valeur 0 ou la valeur 1, un qubit peut prendre toute combinaison de valeur entre 0 et 1, c'est-à-dire la superposition des deux états, avec une certained'avoir la valeur 0 et une certaine probabilité d'avoir la valeur 1: cela caractérise l'= α0 +β1.: Endu solide, un trou d'est l'absence d'un électron dans la bande d'énergie de l'. Dans un semiconducteur, lepermettant la conduction électrique peut être un électron, ou bien au contraire une absence d'électron, qu'on appelle un trou.: composant de base des circuits électroniques numériques ou analogiques (porte,...).Ezzouch R, Zihlmann S, Michal VP, Li J, Aprá A, Bertrand B, Hutin L, Vinet M, Urdampilleta M, Meunier T, Jehl X, Niquet YM, Sanquer M, De Franceschi S and Maurand R.Dispersively probed microwave spectroscopy of a silicon hole doubledot. Physical Review Applied , 2021.