Des spins moléculaires qui répondent à la lumière

La lumière peut être utilisée pour faire fonctionner rapidement et efficacement des systèmes quantiques, comme les ordinateurs quantiques. Des chercheurs de l'Institut de Technologie de Karlsruhe (KIT, Allemagne), de l´Université de Strasbourg et du(Paris, France) ont obtenu des nouvelles molécules à base d'ions de, l', qui peuvent être utilisées comme unités quantiques fondamentales et dont les spins nucléaires sont manipulables par la. Cette avancée importante est publiée dans la revueLes ordinateurs classiques fonctionnent avec ce qu'on appelle des bits. L'état d'un bit est soit 0 ou 1. Les ordinateurs quantiques, par contre, utilisent pour traiter l'information des bits quantiques (qubit) qui peuvent être simultanément dans de nombreux états entre 0 et 1 en raison d'une propriété de laappeléequantique. Cela permet de traiter lesen parallèle et d'augmenter lade calcul des ordinateurs quantiques de façonpar rapport aux ordinateurs classiques.Afin de développer des ordinateurs quantiques, les états de superposition d'un qubit doivent persister suffisamment longtemps: on parle dede cohérence. Ces états de superposition sont perturbés par les fluctuations alentours, ce qui raccourci leur temps de cohérence. Pour préserver l'état de superposition assez longtemps pour le traitement de l'information quantique, il est nécessaire d'isoler les qubits d'unbruyant. Les niveaux de spin nucléaire dans les molécules peuvent être utilisés pour créer des états de superposition avec de longs temps de cohérence car ils sont bien protégés de l'environnement.Une équipe internationale de l'dede Karlsruhe (KIT, Allemagne), du Centre européen des sciences quantiques de Strasbourg (CESQ) et du CNRS à Chimie ParisTech (Paris, France) a mis auune nouvelle molécule à base de terres rares qui contient des spins nucléaires pouvant constituer des qubits manipulables par la lumière.Cette molécule, un dimère d'europium trivalent, a permis la premièred'unede spin nucléaire induite par la lumière dans une molécule contenant de l'europium. Ce résultat, publié dans la revue, constitue un pas prometteur vers le développement d'informatiques quantiques basées sur des molécules à base de terres rares.Optical spin-state polarization in a binuclear europium complex towards molecule-basedlight-spin interfaces,Kuppusamy Senthil Kumar, Diana Serrano, Aline M. Nonat, Benoît Heinrich, Lydia Karmazin,Loïc J. Charbonnière, Philippe Goldner et Mario Ruben12 avril 2021.