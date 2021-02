Spintronique: un filtre à spin avec du graphène 2D aux propriétés très utiles

L'ajout d'une couche monoatomique de graphène dans une jonction magnétique modifie ses propriétés et permet de la transformer en un filtre à spin aux propriétés très utiles en spintronique.L'électronique de spin est utilisée pour le stockage de l'information, la réalisation d'opérations logiques, de calculs quantiques ou neuromorphiques (inspirés des réseaux neuronaux du cerveau). Son originalité consiste à rassembler le stockage et le traitement de l'information sous la mêmede, et à réaliser le traitement de l'information directement dans les espaces de stockage("in-memory processing"). Lede lance de cette vision sont les mémoires magnétiques MRAM au coeur desquelles on cherche ledes spins à l'échelle nanométrique.Une équipe de l'Unité mixte deCNRS-Thales ( UMPhy , CNRS/Thales/Université Paris-Saclay), en collaboration avec l'et l'catholique de Louvain, a ainsi montré qu'une monocouche bidimensionnelle de graphène placée sur une électrode ferromagnétique de cobalt peut servir d'interface ultime pour la spintronique. La réduction à l'extrême de l'épaisseur de graphène - un seulde- permet un rapprochement suffisant entre les atomes de carbone et de cobalt pour que les orbitales atomiques s'hybrident. La couche se transforme alors en un nouveau matériau aux propriétés radicalement différentes, lui conférant un comportement deà spin monoatomique ajustable qui n'avait jamais été observé dans ce type de dispositif. Suivant le régime dede spin (effetquantique ou nanocontact direct), les propriétés de filtrage de spin obtenues sont fortement modifiées, avec unde spin (magnétorésistance) allant jusqu'à 80%.Alors que l'habitude est plutôt de chercher à préserver les propriétés intrinsèques du graphène, ces travaux publiés dansdémontrent qu'il peut être au contraire très utile de les modifier. Et cela avec une grande économie de moyens et de, puisque l'épaisseur d'unsuffit à métamorphoser les propriétés d'un dispositif. Loin de s'appuyer sur des techniques disponibles uniquement en laboratoire, la fabrication utilise undes procédés utilisables à, et donc compatibles avec un développement industriel. Ces résultats montrent comment l'intégration des matériaux 2D dans les mémoires magnétiques ouvre la voie à une nouvelle famille de dispositifs de spintronique contrôlés à l'atome près, pour une électronique à haute performance.