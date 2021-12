Du sucre pour stocker la chaleur des réseaux urbains



© INRAE - Christophe Maitre

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

sucre (Ce que l'on nomme habituellement le sucre est, dès 1406, une "substance de saveur douce...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent :...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

thèse (Une thèse (du nom grec thesis, se traduisant par « action de poser ») est...)



Franck ardito

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

bouleau (Les bouleaux font partie de la famille des bétulacées. La plupart des espèces sont...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est...)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et...)

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou...)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les chercheurs du CEA-Liten viennent de mettre au point un démonstrateur de stockage thermique utilisant... un sucre ! Cela a été rendu possible en associant deux techniques pour faciliter la cristallisation de ce dernier.Stocker de l'dans du, cela vous semble aberrant ? Et pourtant... Le stockageest une brique essentielle des réseaux deurbains, qui permet d'adapter la production d'énergie à la demande et facilite l'intégration des énergies renouvelables intermittentes. Parmi lesà changement depressentis pour assurer cette tâche, les alcools de sucre sont des candidats intéressants. C'est le cas, notamment, du Xylitol, qui a été mis en oeuvre dans un tel démonstrateur dans le cadre d'uneréalisée au CEA-Liten.Peu coûteux, non toxique, facilement disponible et faisant partie des matériaux les plus denses dans la gamme devisée (en dessous de 100°C), ce sucre issu duprésente toutefois un inconvénient majeur: il a tendance à restermême en dessous de sa température théorique de. Au niveau énergétique, il est alors impossible de récupérer la chaleur stockée dans le sucre lors de sa fusion. L'un des moyens de compenser cela est l'amorçage de la cristallisation grâce à l'ajout de premiers cristaux, et la production de bulles qui accélère le phénomène d'un facteur dix.Les chercheurs ont mis auun premier démonstrateur associant ces deux techniques de bullage et d'ensemencement grâce à une aiguille injectant cristaux de sucre eten fond de cuve, parvenant ainsi à résoudrele problème de surfusion. En outre, le démonstrateur restitue toute l'énergie stockée dans le sucre de manière très rapide. Reste à automatiser l'approvisionnement en sucre, àà l'échelle, et à vérifier que cela fonctionne de la même façon avec d'autres types de sucres.