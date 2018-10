Les partenaires du LabCom "Desir"

Suivre en direct une synthèse chimique grâce à la RMN



Projet de sonde RMN microfluidique, élaborée par des procédés d'impression 3d. © P. Berthault - CEA

microfluidique (La microfluidique est la science et la technologie des systèmes manipulant des fluides et dont au moins l'une des dimensions caractéristiques est de l'ordre du micromètre.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations...)

spectromètre (Un spectromètre est un appareil de mesure permettant d'étudier de décomposer une quantité observée — un faisceau lumineux en spectroscopie, ou bien un mélange de molécules par exemple en spectrométrie de masse — en...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

réacteur (Un réacteur peut désigner :)

Recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

agitation (L’agitation est l'opération qui consiste à mélanger une phase ou plusieurs pour rendre une ou plusieurs de ces caractéristiques homogènes. Plusieurs types d'opérations liées à l'agitation peuvent...)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela couvre à la...)

deutérium (Le deutérium (symbole 2H ou D) est un isotope naturel de l'hydrogène. Il possède 1 proton et 1 neutron. Son nombre de masse est 2.)

isotope (Le noyau d'un atome est constitué en première approche de protons et de neutrons. En physique nucléaire, deux atomes sont dits isotopes s'ils ont le même nombre de protons. Le nombre de protons dans le noyau d'un atome...)

Les partenaires du LabCom "Desir"

Dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

Résonance (Lorsqu'on abandonne un système stable préalablement écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers des oscillations propres. Celles-ci se produisent à...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se faisait jadis soit à la main, soit par...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

résonance magnétique nucléaire (La résonance magnétique nucléaire est une technique de spectroscopie appliquée aux particules ou ensembles de particules atomiques qui ont un spin nucléaire non nul.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

Le CEA et le CNRS, et la Société CortecNet, avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche (ANR), lancent leur laboratoire commun "Desir" (Détection efficace et sensible d'intermédiaires réactionnels par RMN). L'objectif est de développer les instruments permettant le suivi in situ de synthèses chimiques par RMN (Résonance magnétique nucléaire). Cette avancée rendue possible, grâce aux progrès de laet de l'impression 3D, intéresse la R&D académique et industrielle en​Les laboratoires pharmaceutiques, les industries des cosmétiques et de la chimie fine doivent innover et proposer de nouvelles molécules, dont ils doivent élaborer et contrôler toutes les étapes de synthèse. Ce processus long et fastidieux pourrait être raccourci de manière significative par un suivi in situ des réactions de synthèse, grâce au concept proposé par le laboratoire commun Desir[1], fondé sur la RMN. La RMN est en effet une technique d'analyse puissante et non destructive, très utilisée en chimie, en particulier pour analyser les produits de réactions à chaque étape du procédé.Le "LabCom Desir" vise à augmenter de manière significative la capacité d'analyse de réactions chimiques en installant au sein d'unRMN un mini-réacteur chimique et un système decontrôlé pour analyser enréel tous les produits simultanément. Cette idée prend corps aujourd'hui grâce aux avancées récentes de la microfluidique et des techniques d'impression 3D qui autorisent en particulier la miniaturisation des structures complexes requises pour unchimique.Dans un premier temps, le laboratoire commun porté par l'Unité Mixte deNanosciences et innovation pour les, la biomédecine et l'(Nimbe, UMR 3685 CEA-CNRS)[2] et l'entreprise CortecNet développera un démonstrateur technologique simplifié qu'il pré-commercialisera d'ici un à deux ans. Les retours d'expérience des premiers clients et partenaires permettront de progresser jusqu'à une conception plus élaborée au terme des trois années de financement de l'ANR.Les chercheurs du laboratoire Nimbe et de CortecNet, ainsi que le(la) doctorant(e) Cifre, financée par la PME, devront notamment relever le défi de la conception microfluidique de l'contrôlée de réactifs et de l'amagnétique duréactionnel, et développer un dispositif de mesure et dede laet de laau cœur du mini-réacteur.Le LabCom "Desir" s'appuie sur de récents travaux de chercheurs du Nimbe, qui ont conçu et réalisé par impression 3D les premiers prototypes microfluidiques pourRMN, aujourd'hui protégés par deux brevets[3]. Il bénéficiera également des compétences développées par CortecNet dans la synthèse de molécules enrichies en isotopes stables. Le marquage isotopique des molécules (par exemple au, unstable de l'hydrogène) est en effet une technique précieuse pour l'analyse chimique par RMN.Les expertises académiques et industrielles des deux partenaires du laboratoire commun "Desir" sont complémentaires.L'équipe Structure etparMagnétique (LSDRM) au sein de l'Unité Mixte de Recherche "Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l'énergie" (Nimbe, UMR CEA-CNRS) sur le centre de recherche CEA Paris-Saclay, développe depuis plus de dix ans des solutions instrumentales ou méthodologiques pour l'amélioration de l'RMN. Les analyses engazeuse ou solide visent à une meilleure connaissance de la structure fine de matériaux ou de macromolécules biologiques. Les compétences du laboratoire s'étendent des développements instrumentaux aux simulations moléculaires pour la spectroscopie et à l'CortecNet, société fondée en 1995, TPE de 15 salariés, est un des principaux fournisseurs dans lede consommables RMN et d'isotopes stables, avec un partenariat solide avec Bruker. CortecNet produit et commercialise des consommables pour les études par(RMN) ainsi que des composés enrichis en isotopes stables (solvants deutérés, acides aminés, glucides et protéines marqués,isotopiques, isotopes métalliques, lipides).