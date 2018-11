Sur le même thême

Une super-Terre en orbite autour de l'étoile de Barnard

L'étoile la plus proche du Soleil abrite une exoplanète dont la masse excède les 3,2 masses terrestres, soit une super-Terre. L'une des plus vastes campagnes d'observation destinée à recueillir les données issues d'un réseau de télescopes terrestres parmi lesquels figure l'instrument HARPS, le chasseur de planètes de l'ESO, a mis aul'existence de ceglacé et peu éclairé. Cettenouvellement découverte constitue lala plus proche de la. Ellede l', qui se déplace rapidement dans lenocturne.Une planète a été découverte en orbite autour de l'de Barnard, distante de quelque 6 annéesde la Terre. Cette nouvelle, qui fait l'd'une publication ceau sein de la revue Nature, est ledes campagnes Red Dots et CARMENES axées sur lade planètes rocheuses voisines, et qui récemment ont permis la découverte d'unautour de notre plus proche voisine,La planète, labellisée Etoile b de Barnard, constitue désormais la seconde exoplanète connue la plus proche de la Terre. Lesacquises suggèrent d'assimiler cette planète à une, dotée d'unesupérieure à 3,2 masses terrestres, et d'unevoisine de 233 jours. L'Etoile de Barnard, soit l'étoile hôte de cette planète, est une, en d'autres termes une étoile froide de faible masse, qui n'éclaire que faiblement ce monde nouvellement découvert. En effet, cette planète ne reçoit de son étoile hôte que 2% de l'que la Terre reçoit duSa distance à l'étoile hôte est faible - 0,4 fois la distance séparant la Terre du Soleil. Cette exoplanète se situe pourtant non loin de la ligne des glaces, cetteà partir de laquelle les composés volatils telle l'peuvent se condenser ensolide. Ce mondeet obscur pourrait être caractérisé par unedede -170°C, ce qui la rendrait inhospitalière pour latelle que nous la connaissons.Baptisée en l'honneur de l'E. E. Barnard, l'étoile de Barnard est l'étoile simple la plus proche du Soleil. Probablement deux fois plus âgée que notre Soleil, et relativement inactive, elle est animée d'un mouvement apparent supérieur à celui des autres étoiles peuplant le ciel nocturne. Les super-Terres sont les planètes les plus communément découvertes autour d'étoiles de faible masse telle l'étoile de Barnard, ce qui accrédite ce candidatnouvellement découvert. En outre, les théories actuelles relatives à la formation planétaire stipulent que la ligne des glaces constitue le site de formationde telles planètes.Les recherches antérieures de planète autour de l'étoile de Barnard s'étaient révélées infructueuses. Cette découverte récente a été permise par l'utilisation combinée de données issues de plusieurs instruments de haute précision installés sur des télescopes du monde entier“Une analyse particulièrementnous permet de prévoir l'existence de cette planète avec unede 99%”, assure Ignasi Ribas (Institut des Etudes Spatiales de Catalogne etdes Sciences Spatiales, CSIC, Espagne), responsable de l'équipe. “Toutefois, nous continuerons d'observer cette étoile dotée d'uneélevée afin d'exclure les possibles - mais improbables - variations naturelles ded'origine autre que planétaire. ”Parmi les instruments utilisés figurent les célèbres spectrographes HARPS et UVES de l'ESO, dédiés à la recherche d'exoplanètes. “HARPS a joué un rôle essentiel dans ce. Nous avons combiné les données d'archives acquises par d'autres équipes avec de nouvelles mesures de l'étoile de Barnard effectuées au moyen d'installations différentes”, précise Guilhem Anglada Escudé (Universitéde Londres), co-responsable scientifique de l'équipe à l'origine de ce résultat.”L'utilisation combinée de ces différents instruments fut déterminante, permettant de recouper nos résultats.”Les astronomes ont utilisé l'effet Doppler pour détecter le candidat exoplanète. En orbitant autour de son étoile hôte, la planète exerce une attraction gravitationnelle qui se traduit par l'de l'étoile. Lorsque l'étoile s'éloigne de la Terre, son spectre se décale vers le- en d'autres termes, vers de plus grandes longueurs d'. A l', lorsque l'étoile se rapproche de la Terre, la lumière qu'elle émet se décale vers des longueurs d'onde plus courtes - vers leen l'occurrence.Les astronomes utilisent cet effet pour déterminer, avec une extrême précision, les variations de vitesse de l'étoile générées par la présence d'une exoplanète. En effet, l'instrument HARPS est capable de détecter des variations de vitesse stellaire de l'ordre de 3,5 km/h - ce qui correspond à la vitesse de. Cette méthode de recherche des exoplanètes est connue sous l'appellation de méthode des vitesses radiales. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais été utilisée pour détecter une exoplanète de type super-Terre située à si grande distance de son étoile hôte.“Nous avons utilisé les données d'issues de sept instruments différents acquises sur une période de 20 ans, ce qui constitue l'de données le plus vaste et le plus complet utilisé à ce jour dans le cadre d'études de vitesses radiales” précise Ignasi Ribas. “Lade l'ensemble des données représente unde 771 mesures - ce qui constitue un vaste ensemble d'informations !”“Cette découverte constitue le fruit d'un travail collectif et acharné”, conclut Guilhem Anglada-Escudé. “Elle résulte d'une vaste collaboration dans le cadre du projet Red Dots, qui regroupe les contributions d'équipes du monde entier. Des observations de suivi sont déjà effectives depuis différents observatoires à travers le monde.”