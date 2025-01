Superflares du Soleil: un grave danger sous-estimé pour la Terre ? 💥

Figure 1 - Illustration d'artiste d'un superflare produit par le Soleil.

Crédit: Max-Planck-Institut

Le Soleil serait-il capable de générer des superflares ?



Figure 2 - Exemple de superflare observé dans la courbe de lumière (points bleus) d'une étoile de l'échantillon étudié.

L'étoile KIC 8183083, similaire au Soleil, exhibe une forte variation de luminosité, caractéristique d'un superflare, délimitée ici par les lignes verticales en pointillés (panneau supérieur). Lorsque l'on zoome dessus (cf. panneau du bas), on remarque deux mesures du flux lumineux, symbolisé par une forme d'étoile, dépassant significativement (supérieur à 5?) les autres valeurs.

Crédit: Vasilyev et al. 2024

Des superflares étonnamment fréquentes

Les superflares dictées par une loi de puissance



Figure 3 - Distributions cumulées de la fréquence annuelle des éruptions solaires et stellaires en fonction de leur énergie (en erg).



Une superflare est défini comme une éruption dont l'énergie E dépasse 1034 erg (symbolisée par un éclair). L'extrapolation des observations solaires (ligne pointillées verte), obtenues depuis l'espace entre 1986 et 2020 (histogramme vert), suggère une occurrence moyenne d'un superflare solaire par siècle (10-2/an). Les mesures des éruptions stellaires sur un vaste échantillon d'étoiles, similaires au Soleil, observées par le télescope Kepler (histogrammes bleu pour l'échantillon complet, orange pour un échantillon restreint), confirment cette fréquence des superflares (ligne noire en pointillés). En revanche, les estimations basées sur les archives terrestres (carrés verts), telles que les cernes d'arbres et les carottes glaciaires, indiquent une occurrence environ 10 à 100 fois moins fréquente. Cette différence s'explique par le fait que les superflares ne s'accompagnent pas systématiquement d'éjections massives de particules énergétiques et chargées.



Crédit: Vasilyev et al. 2024.

Comment se prémunir des tempêtes spatiales dangereuses



Figure 4 - Conséquences sur Terre des perturbations liées à l'activité solaire dans les domaines du spatial (astronautes, satellites), des communications (géolocalisation, radio), de l'aéronautique (radiations) et des installations électriques au sol.

Crédit: ESA

Une superflare est une √©mission √©lectromagn√©tique d'une puissance exceptionnelle √©manant d'une √©toile, lib√©rant une √©nergie √©quivalente √† un trillion de bombes √† hydrog√®ne, bien au-del√† des √©ruptions solaires enregistr√©es √† ce jour.Pour d√©terminer si le Soleil est capable de produire de tels monstres, une √©quipe internationale, incluant le D√©partement d'Astrophysique de l'IRFU au CEA Paris-Saclay, a analys√© des dizaines de milliers d'√©toiles similaires au Soleil. Les chercheurs ont d√©couvert que non seulement le Soleil peut g√©n√©rer des superflares, mais celles-ci se produiraient en moyenne une fois par si√®cle, une fr√©quence bien plus √©lev√©e qu'estim√©e jusqu'ici.Cependant, les traces laiss√©es par d'anciennes √©ruptions solaires dans les archives terrestres montrent que ces superflares ne s'accompagnent pas toujours d'√©jections massives de mati√®re, une chance pour notre soci√©t√© technologique vuln√©rable √† ces √©v√©nements. Pour mieux comprendre et anticiper ces col√®res solaires, les chercheurs s'appuient sur des simulations num√©riques complexes pour √©tudier les m√©canismes √† l'origine du magn√©tisme et des √©ruptions solaires.Les flares sont des √©missions √©lectromagn√©tiques soudaines, localis√©es et d'une grande intensit√©, √©manant d'√©toiles comme le Soleil. Ces ph√©nom√®nes lib√®rent une quantit√© consid√©rable d'√©nergie en un laps de temps tr√®s court (cf. figure 1). Ils s'accompagnent fr√©quemment d'√©jections de plasma massives, appel√©es √©jections de masse coronale (CMEs).Lorsque les particules √©nerg√©tiques solaires (SEPs) issues de ces √©ruptions atteignent la Terre, elles posent un danger radiatif significatif pour les satellites, les a√©ronefs et les humains. Les puissantes temp√™tes solaires observ√©es cette ann√©e, qui ont g√©n√©r√© des aurores jusque dans des r√©gions de basse latitude, t√©moignent du caract√®re imp√©tueux du Soleil. Mais pourrait-il produire des √©ruptions encore plus intenses, des superflares, dont les d√©g√Ęts sur Terre seraient catastrophiques ? Et si oui, √† quelle fr√©quence pourraient-elles se produire ?Les preuves des pires "col√®res" solaires se trouvent dans les cernes des arbres pr√©historiques et les carottes glaciaires mill√©naires. L'analyse de ces archives terrestres, couvrant les 12 000 derni√®res ann√©es, sugg√®re qu'une temp√™te solaire extr√™me survient en moyenne tous les 1 500 ans. Cependant, cette estimation pourrait √™tre sous-√©valu√©e, car la relation entre superflares et √©jections de particules solaires extr√™mes reste encore incertaine. Quant aux mesures directes de la radiation solaire, elles ne remontent qu'√† l'√®re spatiale, une p√©riode trop courte pour fournir des conclusions d√©finitives.Une alternative consiste √† √©tudier statistiquement les superflares sur des √©toiles similaires au Soleil. Si les propri√©t√©s de ces √©toiles correspondent suffisamment √† celles de notre √©toile, la fr√©quence des superflares observ√©es peut offrir une estimation indirecte mais pr√©cieuse de la fr√©quence des superflares solaires.Pour cette √©tude, les chercheurs ont utilis√© les donn√©es du t√©lescope Kepler (NASA), qui a observ√© sans discontinuit√© les variations de luminosit√© de milliers d'√©toiles durant 4 ans, de 2009 √† 2013. Ils ont ensuite s√©lectionn√© les √©toiles dont laet la luminosit√© sont comparables √† celles du Soleil, avec une localisation pr√©cise d√©termin√©e gr√Ęce au. L'√©chantillon ainsi constitu√© compte 56 450 √©toiles, repr√©sentant l'√©quivalent de 220 000 ans d'activit√© stellaire, soit environ 18 fois plus que les archives terrestres.Les superflares, qui lib√®rent plus d'un octillion de joules en quelques instants, se manifestent par des pics prononc√©s dans la courbe de luminosit√© des √©toiles (cf. figure 2). Apr√®s avoir √©limin√© les biais potentiels, tels que la radiation cosmique ou les ast√©ro√Įdes proches, les chercheurs ont identifi√© 2 889 superflares sur 2 527 √©toiles, soit une moyenne d'une superflare par √©toile tous les 100 ans. M√™me en restreignant l'√©chantillon pour ne conserver que les √©toiles aux caract√©ristiques les plus proches de celles du Soleil, on retrouve la m√™me fr√©quence d'√©ruptions.En effet, de pr√©c√©dentes √©tudes ont rapport√© des fr√©quences environ deux ordres de grandeur inf√©rieures √† celles observ√©es dans cette √©tude, entre 1000 √† 10 000 ans. Toutefois, ces estimations sont incompatibles avec les √©ruptions solaires observ√©es, probablement en raison de biais dans les analyses, li√©s √† une identification incertaine des sources des √©ruptions.√Ä partir de la distribution √©nerg√©tique du nombre d'√©ruptions stellaires par an et par unit√© d'√©nergie (cf. Figure 3), les chercheurs ont observ√© que la fr√©quence des √©ruptions diminue avec l'√©nergie lib√©r√©e selon une loi de puissance de type E, o√Ļ l'exposant őĪ d√©termine la rapidit√© de cette d√©croissance. La valeur de őĪ pour le Soleil, obtenue √† partir des mesures r√©alis√©es depuis l'espace entre 1986 et 2020, est en tr√®s bon accord avec les mesures stellaires, validant ainsi les estimations de la fr√©quence des superflares (E>10erg) √† environ un par si√®cle.Toutefois, la question se pose: est-ce que le Soleil, dont la rotation est lente (28 jours), peut-il accumuler suffisamment d'√©nergie pour g√©n√©rer de telles √©ruptions ? En plus de leur contribution √† l'interpr√©tation et l'analyse des donn√©es, des simulations de dynamo r√©alis√©es par les chercheurs du D√©partement d'Astrophysique du CEA ont d√©montr√© qu'un tel ph√©nom√®ne est √©nerg√©tiquement possible.Cette √©tude r√©v√®le que le Soleil pourrait g√©n√©rer des superflares √† une fr√©quence plus √©lev√©e qu'estim√©e auparavant: environ une fois par si√®cle. Ces ph√©nom√®nes peuvent lib√©rer des √©nergies jusqu'√† 100 fois sup√©rieures √† celles de la plus puissantejamais enregistr√©e, survenue le 28 octobre 2003. Heureusement, les archives terrestres montrent que ces superflares ne sont pas syst√©matiquement accompagn√©es d'√©jections massives de particules charg√©es et √©nerg√©tiques, ce qui est une chance pour notre civilisation technod√©pendante.En effet, de telles √©jections pourraient entra√ģner des cons√©quences catastrophiques (cf. figure 4), provoquant, par exemple, la perte de satellites, des coupures de r√©seaux √©lectriques, la d√©viation voire l'arr√™t de vols, des blackouts radio, etc.Cette √©tude souligne par cons√©quent l'importance de mieux comprendre notre Soleil afin d'anticiper ces √©v√©nements extr√™mes et en limiter les effets. Mais cette t√Ęche est loin d'√™tre ais√©e. La surveillance en temps r√©el des √©ruptions solaires ne permet qu'une r√©action limit√©e dans la mesure o√Ļ les particules et radiations dangereuses atteignent la Terre en seulement 8 minutes, un d√©lai trop court pour mettre en place des contre-mesures efficaces.Il est donc indispensable de d√©velopper des moyens pour anticiper les √©tats futurs du Soleil. Pour cela, les chercheurs du CEA utilisent des simulations num√©riques complexes et assimilent dans ces mod√®les des donn√©es r√©elles capables de reproduire ces ph√©nom√®nes, une discipline connue sous le nom de m√©t√©orologie spatiale. Elle vise √† √©tudier les effets des √©ruptions solaires sur la Terre et √† d√©velopper des strat√©gies pour s'en prot√©ger.Le D√©partement d'Astrophysique de l'IRFU au CEA Paris-Saclay en a justement fait sa sp√©cialis√©. A l'aide de superordinateurs, les chercheurs simulent num√©riquement le Soleil et le milieu complexe entre le Soleil et la Terre, o√Ļ le vent et la magn√©tosph√®re solaire interagissent ensemble (e.g. projets Whole Sun Stormgenesis et WindTRUST ).Ces travaux s'appuient sur un vaste r√©seau d'observations continues du Soleil, notamment gr√Ęce √† l'instrument STIX, con√ßu en partie au CEA Paris-Saclay et embarqu√© √† bord du satellite Solar Orbiter . Cet instrument fournit les pr√©cieuses donn√©es de spectro-imagerie X permettant d'√©tudier les processus physiques √† l'origine des √©ruptions solaires.D√®s 2031, les chercheurs pourront √©galement compter sur la sonde Vigil de l'ESA (notamment l'instrument JEDI pour lequel le CEA est co-I scientifique), qui, depuis un poste d'sur le c√īt√© du Soleil, surveillera en temps quasi r√©el les signes avant-coureurs des ph√©nom√®nes dangereux avant qu'il ne soit visible depuis la Terre. Enfin, √† partir de fin 2026, le satellite Plato (ESA), digne successeur de Kepler, pour lequel le CEA a une contribution hardware et, renforcera l'√©tude du Soleil en permettant des comparaisonsavec des √©toiles similaires.