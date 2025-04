Un nuage géant de 160 000 soleils découvert dans notre Voie lactée 🔭

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Intensité intégrée, vitesse centrale et dispersion de vitesse pour la transition NH3 (3,3) dans le nuage M4.7-0.8.

Crédit: arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2503.14174

Qu'est-ce qu'un nuage moléculaire géant ?

Comment les astronomes étudient-ils ces nuages ?

Un nuage moléculaire géant vient d'être découvert dans la Voie lactée. Cette structure, située à 23 000 années-lumière, pèse l'équivalent de 160 000 fois notre Soleil.Grâce au radiotélescope Green Bank, une équipe d'astronomes a identifié ce nuage baptisé M4.7-0.8. Il se trouve au milieu d'une voie poussiéreuse de la barre galactique, une région clé pour le transport de matière vers le centre de notre. Lesont été publiées surLes nuages moléculaires géants comme M4.7-0.8 sont des berceaux d'étoiles. Leur étude permet de comprendre comment les galaxies se forment et évoluent. Ce nuage s'étend sur près de 200 années-lumière et présente une température de poussière très froide, autour de 20 K.Deux structures principales ont été distinguées dans M4.7-0.8: le 'Nexus' et le 'Filament'. Le Nexus correspond à la zone d'émission de monoxyde de carbone la plus brillante, tandis que le Filament montre une morphologie allongée. Ces caractéristiques suggèrent des processus dynamiques.Les chercheurs ont également repéré deux zones potentielles de formation d'étoiles, nommées Knot B et Knot E. La zone Knot E, en particulier, présente une structure cométaire qui intrigue les scientifiques. Elle pourrait être un globule de gaz en évaporation, mais des études supplémentaires sont nécessaires.Une structure en forme de coquille a aussi été observée dans M4.7-0.8. Elle présente un bord brillant en émission d'ammoniac et une cavité centrale. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives sur les mécanismes de formation stellaire.Cette étude souligne l'importance des nuages moléculaires géants dans l'évolution galactique. M4.7-0.8, avec ses caractéristiques uniques, offre une occasion rare d'étudier ces processus en détail. Les prochaines observations pourraient révéler davantage d'informations sur la formation des étoiles.Les nuages moléculaires géants (GMC) sont les plus grandes structures de gaz et de poussière dans les galaxies. Ils sont principalement composés d'hydrogène moléculaire et peuvent atteindre des masses supérieures à 100 000 fois celle du Soleil.Ces nuages sont les sites privilégiés de la formation des étoiles. Leur densité et leur basse température permettent aux atomes de s'agréger pour former des molécules, puis des étoiles.Les GMC jouent un rôle clé dans l'évolution des galaxies. En étudiant leur distribution et leurs propriétés, les astronomes peuvent mieux comprendre comment les étoiles et les galaxies se forment et évoluent.Les astronomes utilisent des radiotélescopes pour observer les nuages moléculaires. Ces instruments détectent les ondes radio émises par les molécules de gaz, comme le monoxyde de carbone ou l'ammoniac.En analysant ces émissions, les scientifiques peuvent déterminer la taille, la masse et la température des nuages. Ils peuvent aussi cartographier leur structure et identifier les zones de formation d'étoiles.Les observations multi-longueurs d'onde sont essentielles pour étudier ces nuages. Elles permettent de combiner des données provenant de différents instruments pour obtenir une image plus complète de ces structures.