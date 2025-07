🦉 Vue d'une impressionnante chouette cosmique

Représentation annotée de la Chouette Cosmique, montrant deux galaxies en anneau collisionnel avec des noyaux actifs doubles.

Crédit: [i]arXiv[/i] [/i]

Comment se forment les galaxies en anneau collisionnel ?

Qu'est-ce qu'un noyau galactique actif ?

Dans l'immensité de l'Univers, certaines rencontres galactiques dessinent des formes étonnantes. Une équipe internationale a observé une fusion de galaxies formant une structure rappelant le visage d'une chouette.Cette découverte, surnommée la "Chouette Cosmique", résulte de l'analyse approfondie d'images capturées par des télescopes de pointe. Les galaxies en question, de type anneau collisionnel, ont créé des cercles presque parfaits autour de leurs noyaux. Ce phénomène rare offre un aperçu unique des dynamiques à l'œuvre lors de telles collisions.Les chercheurs ont utilisé des instruments comme le télescope spatial James Webb pour étudier cette fusion. Les données révèlent que chaque galaxie possède un noyau actif, signe de la présence d'un. Lades anneaux suggère unefrontale entre deux galaxies de masse similaire.La Chouette Cosmique se trouve à environ 8-9 milliards d'années lumière, avec un décalage vers le rouge de 1.14. Les anneaux, d'und'environ 26 000 années-lumière, sont le résultat de forces gravitationnelles intenses. Cette configuration permet d'étudier comment les galaxies accumulent de la masseet comment les trous noirs supermassifs grossissent.L'étude met en lumière l'interaction entre les deux galaxies, notamment via un jet radio bipolaire. Ce jet, émanant de l'un des noyaux, influence la région de formation stellaire entre les deux galaxies.Les images détaillées montrent des zones de formation stellaire intense, colorées en bleu, évoquant un bec entre les deux "yeux" de la chouette. Cette découverte, publiée sur, ouvre de nouvelles perspectives sur les mécanismes de fusion galactique et leur rôle dans l'Univers jeune.Les galaxies en anneau collisionnel sont le résultat de collisions presque frontales entre deux galaxies. Lorsqu'une galaxie traverse le disque d'une autre, les forces gravitationnelles chamboulent la distribution du gaz et des étoiles.Ce phénomène crée une onde de choc qui propulse la matière vers l'extérieur, formant un anneau. Ces structures sont relativement rares, car elles nécessitent des conditions de collision très spécifiques.Les anneaux collisionnels offrent une fenêtre unique sur les processus dynamiques des galaxies. Ils permettent aux astronomes d'étudier comment les interactions galactiques influencent la formation des étoiles et l'évolution des galaxies.La Chouette Cosmique, avec ses deux anneaux presque identiques, est un exemple remarquable de ce phénomène. Sa étude aide à comprendre comment les galaxies évoluent et interagissent dans l'Univers.Un noyau galactique actif (AGN) est une région compacte au centre d'une galaxie, extrêmement lumineuse. Cette luminosité est due à l'accrétion de matière par unsupermassif.Les AGN sont parmi les objets les plus énergétiques de l'Univers. Ils peuvent émettre des rayonnements across the entire electromagnetic spectrum, from radio waves to gamma rays.La présence d'un AGN influence considérablement son environnement galactique. Les jets et les vents produits peuvent réguler la formation des étoiles et redistribuer la matière dans la galaxie.Dans le cas de la Chouette Cosmique, les deux galaxies possèdent un AGN, ce qui est rare. Cette configuration permet d'étudier comment les AGN interagissent lors d'une fusion galactique.