Surprise, la Voie Lactée n'est pas homogène



Impression d'artiste: Des nuages et des courants de gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...) Voie lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois...) mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses...) disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une...) voisinage (La notion de voisinage correspond à une approche axiomatique équivalente à celle de la...)

© Dr Mark A. Garlick

Un environnement pas si homogène que cela

Publication:

Contacts:

Afin de comprendre au mieux l'histoire et l'évolution de la Voie Lactée, les astronomes étudient la composition des gaz et des métaux qui la composent. Au cours de cette évolution, trois éléments principaux interviennent: le gaz initial provenant de l'extérieur de notre, le gaz entre les étoiles à l'intérieur de notre- enrichi d'éléments chimiques -, et les poussières créées par lade métaux présents dans ces gaz. Jusqu'à aujourd'hui, les modèles théoriques faisaient l'hypothèse que ces trois éléments étaient mélangés de manière homogène partout dans la Voie Lactée et que la composition finale en métaux était semblable à celle de l'du, nommée la métallicité Solaire. Aujourd'hui, une équipe d'astronomes dirigée par l'(UNIGE) démontre que ces gaz ne sont pas mélangés autant que ce que l'on pensait, ce qui impacte fortement la compréhension que nous avons de l'évolution des galaxies. En conséquence, les modèles de simulation de l'évolution de la Voie Lactée devront être modifiés. Ces résultats sont à lire dans la revueLes galaxies sont constituées par un rassemblement d'étoiles et sont formées par la condensation du gaz du milieu intergalactique composé d'et d'. Ce gaz ne contient pas de métaux - en, tous les éléments chimiques plus lourds que l'hélium sont collectivement appelés "métaux", bien qu'ils soient dessous forme gazeuse -, contrairement au gaz présent dans les galaxies. "Les galaxies sont alimentées par le gaz "vierge" venant de l'extérieur, qui les rajeunit et permet la formation de nouvelles étoiles, explique Annalisa De Cia, professeure au Département d'astronomie de la Faculté des sciences de l'UNIGE et première auteure de l'étude. En parallèle, les étoiles brûlentau long de leurl'hydrogène qui les constitue et forment pard'autres éléments.Lorsqu'unearrivée en fin de vie explose, elle expulse les métaux qu'elle a produit comme le, le, leet le, nourrissant de ces éléments le gaz de la galaxie." Ces atomes peuvent ensuite se condenser sous forme de poussières, notamment dans les zones plus froides et denses de la galaxie. "Au départ, il y a plus de 10 milliards d'années, il n'y avait donc pas de métaux dans l'de la Voie Lactée. Puis les étoiles ont progressivement enrichi le gaz avec les métaux qu'elles produisaient", continue la chercheuse. Lorsque la composition de ce gaz atteint le seuil de laprésente dans le Soleil, on parle de métallicité Solaire.L'environnement qui constitue la Voie Lactée rassemble ainsi les métaux émanant des étoiles, les particules de poussière qui se sont formées à partir de ces métaux, mais aussi des gaz provenant de l'extérieur de la galaxie qu'elle intègre régulièrement. "Jusqu'à présent, les modèles théoriques considéraient que ces trois éléments étaient mélangés de manière homogène et atteignaient la composition Solaire partout dans notre galaxie, avec une légère augmentation de la métallicité au centre, là où les étoiles sont les plus nombreuses, précise Patrick Petitjean,à l'd'de. Nous avons voulu observer cela en détail grâce au spectroscope ultra-violet du."La spectroscopie permet de décomposer lades étoiles, un peu comme avec un prisme ou dans un. Dans cette lumière décomposée, les astronomes s'intéressent particulièrement aux absorptions: "Lorsqu'on observe du gaz entre l'étoile et nous, les métaux qui composent ce gaz absorbent une toute petite partie de la lumière de manière caractéristique, ce qui nous permet de les détecter et de les identifier", poursuit-il.Durant 25, l'équipe de scientifiques a observé l'atmosphère de 25 étoiles grâce à Hubble et au(VLT) installé au Chili. Problème ? Les poussières ne peuvent pas être comptabilisées avec le spectrographe du satellite, alors même qu'elles contiennent des métaux. L'équipe d'Annalisa De Cia a ainsi mis auune nouvelle technique d'. "Il s'agit de prendre en compte la composition totale du gaz et de la poussière en observant simultanément plusieurs éléments comme le fer, le zinc, le, le silicium et l', développe la chercheuse genevoise. Ensuite, nous pouvons remonter à la quantité de métaux présents dans la poussière et l'ajouter à celle déjà quantifiée par les observations précédentes pour avoir le."Grâce à cette double technique d', les astronomes ont constaté que non seulement l'environnement de la Voie Lactée n'est pas homogène, mais que certaines zones étudiées n'atteignent que 10% de la métallicité Solaire. "Cette découverteun rôle primordial dans la conception des modèles théoriques sur la formation et l'évolution des galaxies, relève Jens-Kristian Krogager, chercheur au Département d'Astronomie de l'UNIGE. Dorénavant, il faudra affiner les simulations en augmentant la résolution, afin de pouvoir prendre en compte ces changements de métallicité en fonction de leurdans la Voie lactée."Ces résultats ont un fort impact sur la compréhension de l'évolution des galaxies et de la nôtre en particulier. En effet, les métaux jouent un rôle fondamental dans la formation des étoiles, des poussières cosmiques, des molécules et des planètes. Et on sait à présent que de nouvelles étoiles et planètes pourraient être formées aujourd'hui à partir de gaz possédant des quantités de métaux de compositions très différentes.Cetteest publiée dans Nature - DOI: 10.1038/s41586-021-03780-0 - Annalisa De Cia (anglais) - Professeure assistante au Département d'astronomie - Faculté des Sciences, UNIGE -Annalisa.DeCia at unige.ch- Jens-Kristian Krogager - Maitre-assistant au Département d'astronomie - Faculté des sciences, UNIGE - Jens-Kristian.Krogager at unige.ch- Patrick Petitjean - Institut d'Astrophysique de ParisSorbonne Université - ppetitje at iap.fr