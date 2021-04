La synthèse des premiers acides aminés reconstituée par ordinateur

Des chercheurs sont parvenus à simuler par des calculs de chimie quantique les différentes étapes du mécanisme de Strecker, considéré comme ayant mené à la synthèse des premiers acides aminés dans l'Univers primordial.



Figure: Fragment de la météorite de Murchison (droite), et particules prélevées pour analyse (dans le tube à essai). Les analyses effectuées ont permis d'identifier des acides aminés dans la météorite.

© United States (Le United States est un paquebot construit en 1952 ; il est le plus grand jamais construit aux...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

chimie quantique (La chimie quantique est l'application de la mécanique quantique aux problèmes de la chimie.)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

solvant (Un solvant (également nommé en suisse romande thinner pour les solvants puissant) est un...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

échantillonnage (L'échantillonnage est la sélection d'une partie dans un tout. Il s'agit d'une notion importante...)

énergie libre (En thermodynamique l’énergie libre F (appelée aussi "énergie libre de Helmholtz") est une...)

paysage (Étymologiquement, le paysage est l'agencement des traits, des caractères, des formes d'un...)

panel (Le panel est un groupe de personnes interrogées régulièrement sur leurs opinions ou leurs...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

vie (La vie est le nom donné :)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

Référence:

Contacts:

Doctorant (Un doctorant est un chercheur débutant s'engageant, sous la supervision d'un directeur de...)

Sorbonne (La Sorbonne est un complexe monumental du Quartier latin de Paris. Elle tire son nom du...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

La synthèse spontanée des briques élémentaires du vivant dans laprimordiale, ou dans les météorites, est au coeur de laprébiotique. Ces synthèses représentent unde réactions chimiques complexes, du fait du grandde molécules y prenant part, et de la diversité des conditions géochimiques environnantes. En particulier, l'émergence des acides aminés, constituants de base des protéines, est traditionnellement expliquée via le mécanisme dit “de Strecker”, une série de réactions multi-composants en solution aqueuse. Cependant, cette hypothèse n'avait jamais reçu de confirmation rigoureuse par des calculs en, tenant compte également d'une description réaliste de l'C'est le cas désormais grâce aux travaux des chercheurs de l'de minéralogie, dedeset de cosmochimie ( IMPMC , MNHN/CNRS/Sorbonne Univ.), qui ont réalisé une étude au niveau quantique de la synthèse de Strecker des acides aminés, avec une description explicite du. Elle a été publiée le 10 mars 2021 dansPour cette étude, la réaction de Strecker a été découpée en sept sous-réactions, chacune étudiée séparément. Les calculs numériques étant d'une précision quantique, lescaractéristiques des réactions qui peuvent être étudiée sont de l'ordre de la dizaine de picosecondes. Se restreindre à ces durées ne permettait pas d'explorer un grand nombre de réactions. Pour contourner cela, les chercheurs ont mis auuned'augmenté, de telle sorte à "faire sortir" les systèmes physico-chimiques de leur minimum local d', et explorer unchimique plus large. Les chercheurs ont ainsi dirigé le système étudié dans plusieurs directions, afin de reproduire untrès large de réactions, puis de déterminer le chemin le plus efficace effectivement emprunté par les réactifs. Les résultats obtenus sont validés par les quelques résultats expérimentaux existants.Plus important encore, de nombreuses “zones d'ombre” demeuraient au sujet de certaines étapes de la réaction de Strecker. Cette étude permet de compléter ces résultats expérimentaux lacunaires, fournissant un paysage de référence pour toute la communautéétudiant les origines de la. Enfin, plusieursexpérimentales de composés organiques dans les objets extraterrestres suggèrent de remettre en cause ce mécanisme. Par exemple, dans les météorites, on détecte des molécules "cousines'' des acides aminés, tels les acides hydroxylés, ou d'acides aminés "Bêta" et "Gamma", en compagnie des acides aminés classiques de la famille "Alpha", ce qui ne peut pas être expliqué par le mécanisme de Strecker. La méthode utilisée par les chercheurs suggère que d'autres mécanismes de synthèse prébiotique, qui restent à explorer, sont effectivement possibles.Step by Step Strecker Amino Acid Synthesis from ab Initio Prebiotic Chemistry. Théo Magrino, Fabio Pietrucci, A. Marco Saitta.Publié le 10 mars 2021.DOI: 10.1021/acs.jpclett.1c00194 Article disponible sur la base d'archives ouverte hal. - Théo Magrino -, Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie - theo.magrino at sorbonne-universite.fr- Antonino Marco Saitta - Professeur des universités àUniv., l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie - marco.saitta at impmc.upmc.frINP - inp.com atb.fr