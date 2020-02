Téléportation d'un état quantique au travers d'un ilot métallique



Cliché en microscopie électronique à balayage (coloré) d'un interféromètre électronique Mach-Zehnder, utilisée pour tester la cohérence quantique des électrons traversant un îlot métallique. La ligne pointillée rouge représente visuellement le transfert non local de l'état d'électrons au travers de l'îlot. © C2N (CNRS/Univ. Paris Saclay)

quantum (En physique, un quantum (mot latin signifiant « combien » et qui s'écrit « quanta » au pluriel) représente la plus petite mesure indivisible, que ce soit celle de...)

Des physiciennes et des physiciens ont pour la première fois observé la transmission de l'd'électrons au travers d'un îlot métallique de taille micrométrique. Cela a étépossible grâce à l'coulombienne, par un mécanisme capable de geler l'des charges de l'îlot à basseLes principes de base de laquantique interdisent de copier l'état quantique d'un système sur un autre. Il est en revanche possible de transférer l'état quantique d'un système à un autre. C'est ce transfert d'information (et non de matière) qui est dénommé. Jusqu'à présent, les physiciens avaient réussi à effectuer cette opération avec comme système quantique un, led'unou encore le pseudo-spin décrivant un bit quantique supraconducteur. Pour cela, ils ont chaque fois utilisé le protocole dit "standard" reposant sur l'utilisation d'une intrication quantique entre deux particules. Pour la première fois, des physiciennes et des physiciens du Centre de nanosciences et de nanotechnologies ( C2N , CNRS/Univ. Paris Saclay) viennent de réaliser lad'un état quantique d'électrons se déplaçant dans un conducteur et sans avoir recours à une intrication préalable. Leurs travaux font l'd'une publication dans la revuePour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont utilisé un îlot métallique de quelques micromètres deplacé à extrêmement basse température, 0.01. À cette température, lade l'îlot est gelée de sorte que quand uny pénètre, un électron doit simultanément en ressortir. Lorsqu'il n'y a qu'un seul chemin permettant aux électrons d'entrer et de sortir de l'îlot (un seul "canal" de conduction électronique) ce mécanisme se traduit par le transfert de l'état quantique des électrons entrant sur celui des électrons sortant. Avec des points d'et d'émission d'électrons éloignés, cela constitue une nouvelle forme de téléportation quantique. La connexion électrique à l'îlot se fait au travers d'unsemiconducteur (AlGaAs, zones sombres sur figure) de suffisamment faibleélectronique pour pouvoir contrôler le contact par effet deavec des grilles (colorisées ensur la figure). En connectant ainsi un seul canal électronique à cet îlot, l'état quantique des électrons entrants est imprimé sur l'état quantique des électrons sortants.L'expérience est menée dans le régime Hall quantique, où un grandrompt la symétrie d'inversion temporelle de sorte que les points d'injection et d'émission sont séparés dans l'espace. En conséquence, la transmission de l'état quantique des électrons est non locale (flèchesur figure), médiée par les plasmons dede l'îlot. Sans ce mécanisme, il n'aurait pas été possible de propager quantiquement les électrons à travers l'îlot. En effet, leur durée dequantique n'est au mieux que de 20 ns alors qu'il faut environ 60 µS, 3000 fois plus longtemps, pour qu'un électron puisse le traverser. La très bonne fidélité de cette téléportation quantique, parfaite à la résolutionproche de 1 %, a pu être démontrée en mesurant l'd'interférences quantiques entre deux chemins impliquant, pour l'un, les électrons originaux et, pour l'autre, les électrons sur lequel l'état quantique original a été transmis.Un tel mécanisme de téléportation constitue un élément clé dans le but d'utiliser les électrons en propagation comme des plates-formes pour la manipulation et le transfert d'informations quantiques.H. Duprez, E. Sivre, A. Anthore, A. Aassime, A. Cavanna, U. Gennser et F. Pierre. Science, le 6 décembre 2019, Vol. 366, Issue 6470, pp. 1243-1247.DOI: 10.1126/science.aaw7856.Lire l'article sur la base d'archives ouvertes HAL