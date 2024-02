Le télescope spatial James Webb explique ce mystérieux "Monstre Vert"

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Rayons X: NASA/CXC/SAO ; Optique: NASA/ESA/STScl ; IR: NASA/ESA/CSA/STScl/Milisavljevic et al., NASA/JPL/CalTech ; Traitement d'images: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt et K. Arcand

Des scientifiques ont récemment élucidé le mystère entourant une étrange structure lumineuse verdâtre, surnommée le "Monstre Vert", au sein des vestiges de la supernova Cassiopeia A (Cas A). Cette supernova, située à environ 11 000 années-lumière de la Terre, est un objet d'étude précieux pour comprendre les explosions stellaires.En combinant les données des télescopes spatiaux James Webb,, Spitzer et, les chercheurs ont pu observer Cas A avec une clarté sans précédent. Le Monstre Vert, un mur d'émission s'étendant sur 10 années-lumière, est apparu pour la première fois sur des images prises par leJames Webb. Ces nouvellesont permis aux astronomes de mieux comprendre la formation de cette structure inhabituelle.Ilse De Looze de l'Université de Gand et Danny Milisavljevic de l'Purdue, principaux auteurs de l'étude, ont proposé que le Monstre Vert résulte de l'd'uneavec du matériel éjecté par l'avant son. En éliminant numériquement le Monstre Vert de l'image, les chercheurs ont pu accéder à des détails cachés derrière cette structure, révélant des informations précieuses sur la zone centrale de Cas A, qui est restée étonnamment intacte après l'explosion.Le réseau délicat de débris observé dans cette région offre un aperçu inédit des processus physiques survenus lors de l'effondrement de l'étoile. Ces débris, mélangés à de laradioactive extrêmement chaude, pourraient fournir des indices sur la nature de l'étoile avant son explosion.Cependant, une autre énigme se profile: le Monstre Vert est parsemé de "trous" remarquablement ronds, qui pourraient avoir été formés par des nœuds d'éjecta de supernova traversant un nuage de gaz. L'étude de ces trous pourrait révéler davantage sur le comportement de l'étoile avant sa supernova.Cette recherche, détaillée dans un article soumis à, offre un aperçu précieux sur les supernovas et pourrait changer notre compréhension des étoiles mourantes.