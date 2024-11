La Terre vient de perdre sa seconde lune... pour combien de temps ? 🌙

Qu'est-ce qu'un astéroïde Arjuna ?

Pour quelques mois seulement, la Terre a hébergé une "seconde lune", bien plus modeste que notre fidèle compagnon historique. Ce phénomène éphémère, connu sous le nom de 2024 PT5, a captivé les astronomes avant de repartir pour poursuivre saautour du Soleil.Astéroïde de 11,2 mètres de diamètre, 2024 PT5 s'est approché de notre planète le 29 septembre 2024. Environ deux mois plus tard, ce 25 novembre, il a quitté son. Mais cet objet singulier n'a pas tiré sa révérence pour toujours, promettant un possible retour.Les scientifiques, comme Carlos de la Fuente Marcos de l'Université Complutense de Madrid, ont étudié sa trajectoire. Ils ont constaté que ce mini-astéroïde provient probablement d'un fragment, détaché lors d'un impact ancien. Cette origine en fait un membre temporaire du groupe des astéroïdes Arjuna, dont les orbites proches de celle de la Terre les rendent propices à unegravitationnelle.Selon Fuente Marcos, ces astéroïdes, qui s'approchent à faible vitesse et à moins de 4,5 millions de kilomètres de la Terre, peuvent parfois être pris au piège temporairement. Cependant, de telles captures restent rares et de courte durée.La prochaine visite de 2024 PT5 est prévue pour le 9 janvier 2025. L'astéroïde passera alors à 1,8 million de kilomètres de la Terre, une distance trop grande et une vitesse trop élevée pour une nouvelle capture. Ses retours suivants, en 2055 et 2084, montreront des approches similaires, et les conditions pour qu'il redevienne une mini-lune semblent lointaines.Les captures de mini-lunes restent rares. En un siècle, seules deux captures à long terme ont été documentées, contre plusieurs à court terme chaque décennie. Les efforts accrus de surveillance des objets géocroiseurs augmentent toutefois les chances de repérer ces visiteurs.Fuente Marcos reste optimiste: il s'attend à de nouvelles surprises. Pour lui, ces petits astéroïdes sont des voyageurs furtifs et réguliers, enrichissant notre compréhension de l'environnement gravitationnel de la Terre.Les astéroïdes Arjuna sont une classe particulière de petits corps célestes dont l'orbite est très similaire à celle de la Terre. Ils se déplacent autour du Soleil à une distancede 150 millions de kilomètres.Ces astéroïdes ont des trajectoires quasi-circulaires et des vitesses faibles par rapport à la Terre, ce qui favorise leur capture gravitationnelle temporaire comme mini-lunes. Leur origine reste mystérieuse: certains pourraient provenir de collisions anciennes entre corps célestes ou de fragments éjectés d'autres planètes ou lunes.Les astéroïdes Arjuna sont des sujets d'étude privilégiés pour mieux comprendre les interactions gravitationnelles et les menaces potentielles des objets proches de la Terre.