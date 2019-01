Sur le même thême

La topographie des exoplanètes

À quoi ressemble une exoplanète ? Pour l'instant, aucun instrument n'a réussi à imager des exoplanètes rocheuses, tant elles sont petites et lointaines. Pour la première fois, une équipe internationale dont des chercheurs français du Laboratoire Géosciences(GEOPS, CNRS/Univ. Paris Sud), a proposé une technique pour synthétiser numériquement des topographies réalistes des exoplanètes telluriques. Muni de votre, vous pourrez vous approcher et vous poser sur ces objets célestes synthétiques. Cette avancée permettra de mieux préparer l'réelles issues des futures campagnes d'directe des exoplanètes.Les exoplanètes sont des corps qui gravitentd'autres étoiles que le. Elles sont extrêmement lointaines, peu lumineuses et petites. Pour l', aucun instrument n'a réussi à acquérir une image d'unerocheuse, tant le défi est considérable. Une équipe dea proposé une technique pour synthétiser numériquement des topographies réalistes des exoplanètes telluriques pour visualiser ces mondes lointains et préparer l'analyse des futuresUne étudedes corps du(la, la, Mercure et Mars), a démontré que les topographies des corps telluriques partagent des caractéristiques similaires. Le modèle dit "multifractal" permet de rendre compte de lade ces corps, tantôt lisses, tantôt rugueux, à toutes les échelles. Ce modèle est une extension du modèle bien connu des fractales, popularisé parDans une étude publiée au journal "Monthly Notice of Royal Astronomical Society", le groupe de chercheur a pour la première fois pu générer des surfaces "multifractales" ensphériques. Celles-ci comportent des zones lisses et rugueuses à toutes les échelles, comme dans la réalité. L'étant basé sur unaléatoire, il est capable de générer autant d'exemples que nécessaire. Ces topographies synthétiques permettront de résoudre plusieurs énigmes sur les exoplanètes mais aussi sur les corps du Système Solaire et la Terre primitive.En guise d'illustration, cette première étude propose d'étudier la statistique des terres émergés (îles,, etc.) et des(lacs, océans, etc.) en fonction du niveau de remplissage d'. Les résultats montrent que la taille du plus grand océan est très: dans le cas où il y a peu d'eau, 90% de laest recouverte de continent et 10% de mers, le plus grand océan a une taillede 75% des mers mais peut varier entre 25% et 95%. Dans le cas similaire à la Terre, 70% de la surface de laest recouverte d'océan et 30% de continent mais le plus grand continent fait en moyenne 75% des terres émergés (entre 25% et 90%), contre 55% sur notre Terre. Cette étude montre que la configuration de la Terre est plus probable avec des continents connectés plus grand. Cettea eu lieu il y a 300 millions d': la Terre sous la forme d'un unique supercontinent appelé "la Pangée".Pour mieux appréhender ces topographies synthétiques, un outil de visualisation 3D en ligne (utilisable sur toutes les plateformes, y compris tablettes et téléphones) a été mis en place avec plusieurs exemples d'exoplanètes. Vous pouvez donc devenir un voyageursans vous déplacer de votre salon: https://data.ipsl.fr/exotopo/ Ces topographies synthétiques ont permis d'étudier la géométrie des potentiels océans en dehors du Système Solaire, unimportant pour l'habitabilité. En effet, les interfaces entre surface continentales et océans ont été suggérées comme essentielles pour l'apparition de la. D'autre part, cette étude ouvre la voie vers la caractérisation fine des exoplanètes qui seront prochainement observables grâce à une nouvelle génération d'instruments spatiaux et au sol, comme leen 2021, et l'European Extremely Large Telescope à l'2024.