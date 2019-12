Trois questions à Sylvain Achelle sur... ses dernières recherches sur les chromophores

Exemples de combinaisons de chromophores donnant une lumière blanche. © Sylvain Achelle

Que sont les chromophores et comment les étudiez-vous ?

Quel est l'intérêt de ces matériaux par rapport aux autres composés luminescents ?

Comment s'organisent les équipes de recherche auxquelles vous participez ?

Épaulé par ses collègues de l'Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR, CNRS/Université de Rennes 1/ENSCR/INSA) et d'universités espagnoles et tchèques, Sylvain Achelle, maître de conférences à l'IUT de Lannion, scrute lades chromophores. Ces travaux visent à concevoir des LED organiques à moindre coût.Les chromophores sont des groupements d'qui, au sein d'une, lui donnent saen absorbant certaines longueurs d'. Ils forment en ce moment, notamment en France, un axe detrès actif et concurrentiel. À l'des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR, CNRS/Université de Rennes 1/ENSCR/INSA), nous développons depuis une dizaine d'années de nombreuses séries de chromophores à base de pyridine, de diazines et de benzodiazines.Ces composés organiques cycliques, à base deet d', sont de type push-pull, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'à la fois attirer et de donner des électrons pour les transférer au sein de la molécule. Cetterend certains de ces composés fortement luminescents, et nous étudions l'effet que la protonation a sur eux. En ajoutant unà la diazine, elle va ainsi attirer et transférer davantage d'électrons, ce qui va déplacer ses propriétés d'émission vers leLes diodes électroluminescentes organiques (OLED) produisent une lumière blanche en additionnant plusieurs composés de couleur. Si la diazine émet une lumière bleue, elle passe au rouge une fois protonée. Si l'on combine les deux, à l'état solide ou à l'état, on obtient une luminescence blanche avec un seul composé, présent sous deux formes distinctes. Pareil pour les dérivés de pyridine, qui émettent dans leà l'état neutre et dans leaprès protonation.cela simplifierait donc la fabrication des OLED et en réduirait le coût.Ces chromophores pourraient également servir ded'acidité. Un composéaura en effet tendance à céder des protons, ce qui modifiera la couleur des chromophores. La conception d'OLED meilleur marché reste cependant l'axe principal de nos recherches.Cesur la protonation des chromophores a commencé en 2015, lorsque j'ai été professeur invité à l'de Castille-La Manche, en Espagne. Un échange d'étudiants avec la République Tchèque a ensuite développé le. Celui-ci s'articuleFrançoise Le Guen et moi au sein de l'de l'ISCR de Lannion, de Julian Rodríguez-López en Espagne et de Filip Bures à l'université tchèque de Pardubice. Nous espérons conforter de plus en plus cette collaboration internationale. Nous avons soumis un dossier International Emerging Action, pour l'en cours d'évaluation.Sylvain Achelle, Julián Rodríguez-López, Filip Bures et Françoise Robin le Guen.the Photophysical Properties of PushPull Azaheterocyclic Chromophores by Protonation: A Brief Overview of a French-Spanish-Czech Project.2019.DOI: 10.1002/tcr.201900064.