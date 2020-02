Upsilon: une particule insensible aux premiers instants de l'Univers ?



(c) CEA/Javier Castillo Castellanos

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide,...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

Big Bang (Le Big Bang est l’époque dense et chaude qu’a connu l’univers il y a environ 13,7 milliards d’années, ainsi que l’ensemble des modèles cosmologiques qui la...)

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un plasma qui constituerait les...)

plomb (Le plomb est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Pb et de numéro atomique 82. Le mot et le symbole viennent du latin plumbum.)

Hadron (Un hadron est un composé de particules subatomiques régi par l'interaction forte. Dans le Modèle Standard de la Physique des particules, ces particules sont composées de quarks et/ou...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir...)

anisotrope (L'anisotropie (contraire d'isotropie) est la propriété d'être dépendant de la direction. Quelque chose d'anisotrope pourra présenter différentes caractéristiques selon la direction.)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et politique. En...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale « cardinale »...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

quark (Les quarks sont des fermions que la théorie du modèle standard décrit, en compagnie de la famille des leptons, comme les constituants élémentaires de la matière.)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a été...)

Références:

La collaboration Alice au LHC (Cern), à laquelle contribue l'Irfu, vient de mettre en évidence la première particule capable de "résister" au "flot" du plasma de quarks et de gluons. Ce résultat pionnier ouvre la voie à de nouvelles études de cet état extrême de laqui prévalait aux premiers instants de l'Quelques microsecondes après le, l'Univers aurait connu un état où seuls existent les constituants les plus élémentaires de la matière: lede quarks et de gluons (QGP).Un tel état peut être recréé lors de la collisions d'ions derelativistes au LHC (LargeCollider). Les quarks et les gluons sont alors libérés des protons et des neutrons dans lesquels ils se trouvaient confinés et en libèrent de nouveaux par collisions successives. Une des propriétés les plus impressionnantes du QGP obtenu au LHC est l'apparition de mouvements collectifs de particules, produits par des gradients dequi se développent en son sein. L'd'un "flot"de particules en est la preuvedirecte. Jusqu'à présent, toutes les particules étudiées apparaissent comme emportées par ce flot, avec unequi témoigne de l'intensité des interactions entre les constituants du QGP.La majorité des quarks composant le QGP sont légers (up et down) mais certains, comme les quarks "beau", sont beaucoup plus lourds. Leur formation par paires quark-antiquark requérant davantage d', ils sont créés principalement parde gluons aux premiers instants de laentre les deux noyaux, avant même la formation du QGP: ce sont donc des sondes privilégiées du plasma de quarks et de gluons. Plus lourds, ils ont aussi de meilleures chances de résister au flot et de se lier avec l'antiquark créé en mêmequ'eux.Sur la base desrecueillies en 2015-2018, la collaboration Alice montre que la particule Upsilon(1S), formée par la liaison entre unbeau et un antiquark beau, est la première particule qui ne semble pas participer au flot du QGP. Ce résultat est compatible avec certains modèles théoriques.Les améliorations duAlice en cours permettront d'augmenter la précision des résultats actuels à partir de mai 2021.